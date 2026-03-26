  Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами

Метелкина и Берулава покажут произвольную программу на чемпионате мира в Праге.

26 марта спортивные пары выступят с произвольными программами на чемпионате мира в Праге.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Пары

Произвольная программа

Начало – 20:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Анна Валеси – Мартин Бидар (Чехия)

2. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия)

3. Ирма Кальдара – Рикардо Мальо (Италия)

4. Софья Голиченко – Артем Даренский (Украина)

Вторая разминка

5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 

7. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Третья разминка

9. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада)

10. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) 

11. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

12. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Четвертая разминка

13. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) 

14. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

15. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

16. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) 

Пятая разминка

17. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

18. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) 

19. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

20. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

После короткой программы

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 79,78

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 79,45

3. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 75,52

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 69,92

5. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 69,55

6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 69,02

7. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 67,29

8. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 67,12

9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 66,34

10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,35

11. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 64,42

12. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 63,99

13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 63,59

14. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 62,69

15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 61,17

16. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 60,12

17. Софья Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 58,85

18. Ирма Кальдара – Рикардо Мальо (Италия) – 58,79

19. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 58,22

20. Анна Валеси – Мартин Бидар (Чехия) – 56,58

21. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 48,77

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Минерве - крепких нервов!
Метелкиной-Берулава не упустить шанс золота ЧМ, успешного проката!
