Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
26 марта спортивные пары выступят с произвольными программами на чемпионате мира в Праге.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026
Прага, Чехия
Пары
Произвольная программа
Начало – 20:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Анна Валеси – Мартин Бидар (Чехия)
2. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия)
3. Ирма Кальдара – Рикардо Мальо (Италия)
4. Софья Голиченко – Артем Даренский (Украина)
Вторая разминка
5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
7. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
Третья разминка
9. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада)
10. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
11. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
12. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Четвертая разминка
13. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)
14. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
15. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
16. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
Пятая разминка
17. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
18. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада)
19. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
20. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
После короткой программы
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 79,78
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 79,45
3. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 75,52
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 69,92
5. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 69,55
6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 69,02
7. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 67,29
8. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 67,12
9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 66,34
10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,35
11. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 64,42
12. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 63,99
13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 63,59
14. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 62,69
15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 61,17
16. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 60,12
17. Софья Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 58,85
18. Ирма Кальдара – Рикардо Мальо (Италия) – 58,79
19. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 58,22
20. Анна Валеси – Мартин Бидар (Чехия) – 56,58
21. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 48,77
