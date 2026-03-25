  • Изабо Левито: «Главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно. Я недооценила себя, а когда ждешь от себя меньшего, то и выступаешь соответственно»
6

Изабо Левито: «Главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно. Я недооценила себя, а когда ждешь от себя меньшего, то и выступаешь соответственно»

Левито: главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно.

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала об изменениях в короткой программе перед чемпионатом мира. 

Левито на ЧМ в Праге исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Она идет четвертой после первого дня турнира. 

«На самом деле, мы с тренером подумали об одном и том же, даже не сговариваясь. Я встретила ее на катке после пятидневного пути домой из Милана, и она показала мне список различных каскадов и их стоимость в баллах — мы обе мгновенно выбрали один и тот же вариант.

Думаю, в этом сезоне мне стало немного скучно. Я хотела сделать что-то более интересное и поднять для самой себя планку в ментальном плане. Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее и мотивированнее на тренировках, потому что у меня есть цель, над которой действительно весело работать».

Думаю, главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно. Я недооценила себя, а когда ждешь от себя меньшего, то и выступать начинаешь соответственно.

Путь домой из Милана занял пять дней. Так что у меня не было того эмоционального подъема после Игр, как у остальных. Думаю, мой боевой дух окончательно подкосили именно те пять или шесть дней, что я добиралась до Нью-Джерси: на Восточном побережье начался шторм, рейсы отменяли. Меня мотало повсюду.

Я почти добралась до Аляски, где у меня должна была быть фотосессия, но в итоге не успела вовремя. Сначала я была в Атланте, потом в Денвере, и в конце концов съемку отменили. Надеюсь, мы все же проведем ее в ближайшем будущем. И только потом я наконец-то попала домой в Нью-Джерси».

Сегодня после каскада я ни о чем особо не думала. Была просто довольна тем, что осталась в вертикальном положении. На самом деле, дома на тренировках перед отъездом сюда я была пугающе стабильна. Я думала: «С такой формой я могу выиграть Олимпиаду».

А потом приехала сюда, и стоило пойти в прыжок, как я внезапно оказывалась в горизонтальном положении [падала]. Я не понимала: что происходит? Это продолжалось даже на шестиминутной разминке. Так что я просто рискнула, ткнула пальцем в небо, и решила посмотреть, куда это меня приведет», – сказала Левито. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
сборная США
чемпионат мира по фигурному катанию
женское катание
Изабо Левито
Изабо милашка, хочется ей именно стабильности, и чтобы наконец федерация заметила её.
Ответ Hwanrina
Изабо милашка, хочется ей именно стабильности, и чтобы наконец федерация заметила её.
Да, очень милая и приятная девушка. Немного стабильности бы ей. На льду смотрится замечательно
На Изабо было очень приятно смотреть. Легкая, мелодичная, симпатичная)
Миловидная Левито порадовала своим прокатом! Есть шансы побороться за медали ЧМ!
Утонченная красота на льду
Выиграть олимпиаду? Имея контент времени загитовой-Медведевой? Как же все-таки скатилась женская фигурка о боже (((
Материалы по теме
Эмбер Гленн: «После Олимпиады я долго болела, пила кучу антибиотиков. Горжусь, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть на ЧМ»
вчера, 15:46
Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира
вчера, 15:35
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я
вчера, 15:22
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
вчера, 21:30
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и
вчера, 21:14
Карина Акопова: «Мы очень довольны своим прокатом, а также тем, что мы в Праге — и с визой, и с нашими элементами все очень хорошо»
вчера, 20:29
Спартакиада учащихся России. Заикина победила, Корчажникова – 2-я, Царегородцева – 3-я
вчера, 19:39
Татьяна Тарасова: «Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня»
вчера, 19:03
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Аймоз, Эгадзе, Миура, Грассль представят короткие программы
вчера, 18:55
Сакамото обновила рекорд по баллам за компоненты в короткой программе
вчера, 17:35
Моне Чиба: «Мне удалось показать именно то, что я тренировала, и даже больше — я смогла выложиться на полную»
вчера, 16:56
Каори Сакамото: «На тренировках я часто выдавала чистые прокаты, и уже в первые 10 секунд я почувствовала, что сегодня снова сделаю все без ошибок»
вчера, 16:50
Ирина Роднина: «Послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает, два больших события подряд на одном уровне провести невозможно»
вчера, 16:43
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
вчера, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
