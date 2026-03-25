Изабо Левито: «Главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно. Я недооценила себя, а когда ждешь от себя меньшего, то и выступаешь соответственно»

Левито: главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно.

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала об изменениях в короткой программе перед чемпионатом мира.

Левито на ЧМ в Праге исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Она идет четвертой после первого дня турнира.

«На самом деле, мы с тренером подумали об одном и том же, даже не сговариваясь. Я встретила ее на катке после пятидневного пути домой из Милана, и она показала мне список различных каскадов и их стоимость в баллах — мы обе мгновенно выбрали один и тот же вариант.

Думаю, в этом сезоне мне стало немного скучно. Я хотела сделать что-то более интересное и поднять для самой себя планку в ментальном плане. Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее и мотивированнее на тренировках, потому что у меня есть цель, над которой действительно весело работать».

Думаю, главный урок Олимпиады в том, что я действовала слишком осторожно. Я недооценила себя, а когда ждешь от себя меньшего, то и выступать начинаешь соответственно.

Путь домой из Милана занял пять дней. Так что у меня не было того эмоционального подъема после Игр, как у остальных. Думаю, мой боевой дух окончательно подкосили именно те пять или шесть дней, что я добиралась до Нью-Джерси: на Восточном побережье начался шторм, рейсы отменяли. Меня мотало повсюду.

Я почти добралась до Аляски, где у меня должна была быть фотосессия, но в итоге не успела вовремя. Сначала я была в Атланте, потом в Денвере, и в конце концов съемку отменили. Надеюсь, мы все же проведем ее в ближайшем будущем. И только потом я наконец-то попала домой в Нью-Джерси».

Сегодня после каскада я ни о чем особо не думала. Была просто довольна тем, что осталась в вертикальном положении. На самом деле, дома на тренировках перед отъездом сюда я была пугающе стабильна. Я думала: «С такой формой я могу выиграть Олимпиаду».

А потом приехала сюда, и стоило пойти в прыжок, как я внезапно оказывалась в горизонтальном положении [падала]. Я не понимала: что происходит? Это продолжалось даже на шестиминутной разминке. Так что я просто рискнула, ткнула пальцем в небо, и решила посмотреть, куда это меня приведет», – сказала Левито.