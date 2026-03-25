  • Карина Акопова: «Мы очень довольны своим прокатом, а также тем, что мы в Праге — и с визой, и с нашими элементами все очень хорошо»
4

Акопова: начали оформлять визы очень рано, все было одобрено вовремя.

Армянская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, оценила прокат короткой программы на чемпионате мира в Праге. 

Акопова и Рахманин пропустили чемпионат Европы в Шеффилде из-за проблем с визами. 

«Мы очень довольны своим прокатом, а также тем, что мы здесь — и с визой, и с нашими элементами все очень хорошо. В этот раз мы начали процесс оформления визы очень рано, и все было одобрено вовремя.

На Олимпиаде были наши первые соревнования, где мы совсем не нервничали. Короткая программа там прошла очень хорошо, а в произвольной я допустила две ошибки. После этого я чувствовала себя плохо, но мы поговорили с тренерами и начали усиленно работать.

Весь олимпийский опыт был очень приятным. Мы были единственными представителями Армении в Олимпийской деревне, поэтому все подходили и просили наш армянский значок — так что обмен значками был очень веселым занятием. В целом все это было очень по-особенному, еще и потому, что приехала наша семья.

Мы очень мотивированы. В том числе и потому, что до конца сезона остался всего один день — так что давайте выложимся на полную в этот последний день», – сказала Акопова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
Карина и Никита уверенно откатали КП! Удачи в произвольной программе!
Хорошо откатали КП, начав первыми выступать. Справились с волнением и всё сделали. Удачи и успеха в ПП !
Если визу сделать вовремя, то и заговоров не нужно будет искать.
Хорошо выступили, молодцы!
