Татьяна Тарасова: «Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня»

Тарасова: на чемпионате мира болею за Сакамото, я ее фанатка.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что болеет на чемпионате мира за японскую фигуристку Каори Сакамото.

«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото , я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идет на первом месте. Я очень довольна», — сказала Тарасова.

«Что касается общего уровня короткой программы у девушек, то только одна девочка сделала аксель в 3,5 оборота. У нас уровень чемпионата страны не ниже. Говорю это не в шутку, а всерьез. На чемпионате страны я тоже смотрю девочек с первой и до последней», — приводит слова Тарасовой ТАСС.