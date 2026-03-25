Татьяна Тарасова: «Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что болеет на чемпионате мира за японскую фигуристку Каори Сакамото.
«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идет на первом месте. Я очень довольна», — сказала Тарасова.
«Что касается общего уровня короткой программы у девушек, то только одна девочка сделала аксель в 3,5 оборота. У нас уровень чемпионата страны не ниже. Говорю это не в шутку, а всерьез. На чемпионате страны я тоже смотрю девочек с первой и до последней», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Поэтому японская федра любезно к ней относится и она будет преемницей Каори в следующем сезоне
Очень грустно осознавать, что это, возможно, последние её выступления на соревнованиях... Да даже не "возможно", а "наверняка"...
Но как Каори за два отталкивания преодолевает весь каток? А её руки? Программы?
В совокупности данных это сейчас лучшая фигуристка мира в отсутствие наших.
И не она виновата, что наши не могут составить ей конкуренцию. Все претензии ИСУ, МОК и Сихарулидзе
"Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так еще и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые."
(из ст. Селенковой 4летней давности на спортсе 26.03.22)
Прошло 4 года, такой же контент, но только два непрыжковых 4-го уровня, а прокат значит 20+4 летней давности.