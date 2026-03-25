Татьяна Тарасова: «Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что болеет на чемпионате мира за японскую фигуристку Каори Сакамото. 

«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идет на первом месте. Я очень довольна», — сказала Тарасова.

«Что касается общего уровня короткой программы у девушек, то только одна девочка сделала аксель в 3,5 оборота. У нас уровень чемпионата страны не ниже. Говорю это не в шутку, а всерьез. На чемпионате страны я тоже смотрю девочек с первой и до последней», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Солидарен с Татьяной Анатольевной! Сакамото выдающаяся фигуристка!
Согласен - отличный прокат.
Сравнивая катание Чибо и Сакамото, видно - что Каори это совершенно другой уровень. Не пойму, для чего судьи так подтягивают Чибо.
Потому что Каори уходит на пенсию и постепенно готовят нового лидера сборной. На Шимаду делать ставки небезопасно, у нее сейчас взросление и прыжки на тоненького, Ами, несмотря на медаль ОИ, совсем ещё юниорка по катанию. Чиба самый надежный вариант, она, справедливости ради, тоже с юниорским шлейфом, но катит лучше Ами и она стабильнее
Поэтому японская федра любезно к ней относится и она будет преемницей Каори в следующем сезоне
Ну Каори заканчивает, теперь нужен первый, номер в Японии, Ами технически сильная, но в компонентах ещё юниорка.
Татьяна Анатольевна, солидарна! Я тоже большая фанатка Каори и её таланта!
Очень грустно осознавать, что это, возможно, последние её выступления на соревнованиях... Да даже не "возможно", а "наверняка"...
ровно 4 года назад ТАТ именно прокат короткой Каори на ЧМ22 назвала "прокатом двадцатилетней давности" - цитата в моем комменте ранее
И что? В техническом плане Каори очевидно уступает нашим. Контент может быть и двадцатилетней давности, но катание... Да и кто 20 лет назад так стабильно исполнял даже такой контент?
Но как Каори за два отталкивания преодолевает весь каток? А её руки? Программы?
В совокупности данных это сейчас лучшая фигуристка мира в отсутствие наших.
И не она виновата, что наши не могут составить ей конкуренцию. Все претензии ИСУ, МОК и Сихарулидзе
И я за Каори , очень хотелось,чтобы олимпийское золото было ее
Ну не было изумительного катания сегодня у Сакомоты
Я очень хочу, чтобы Каори победила.
Специально для ТАТ процитирую ... ТАТ про короткую Каори со всеми 4ми уровнями на ЧМ22.
"Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так еще и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые."
(из ст. Селенковой 4летней давности на спортсе 26.03.22)
Прошло 4 года, такой же контент, но только два непрыжковых 4-го уровня, а прокат значит 20+4 летней давности.
