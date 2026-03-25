Сакамото обновила рекорд по баллам за компоненты в короткой программе
Сакамото получила самую высокую оценку за компоненты в олимпийском цикле.
Японская фигуристка Каори Сакамото обновила рекорд по баллам за компоненты в короткой программе на чемпионате мира в Праге.
Она набрала 37,89 балла и превзошла свое предыдущее достижение, которое была установлено в Милане на Олимпийских играх (37,15).
В этом олимпийском цикле Сакамото принадлежат 8 лучших результатов по компонентам из 10. На девятом месте – японка Моне Чиба (36,02), на десятом – бельгийка Луна Хендрикс (36,00).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Полины Крутихиной
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Сначала ее " возили " Загимед , потом ТЩК , и наконец " добила" Алиса ....
У 15летней Валиевой на ЧЕ22 - 38.72 и в команднике ОИ 38.51.
А в посте речь шла о рекорде самой Сакамото, т.е. она на ЧМ выступила лучше, чем на ОИ