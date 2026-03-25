Сакамото получила самую высокую оценку за компоненты в олимпийском цикле.

Японская фигуристка Каори Сакамото обновила рекорд по баллам за компоненты в короткой программе на чемпионате мира в Праге.

Она набрала 37,89 балла и превзошла свое предыдущее достижение, которое была установлено в Милане на Олимпийских играх (37,15).

В этом олимпийском цикле Сакамото принадлежат 8 лучших результатов по компонентам из 10. На девятом месте – японка Моне Чиба (36,02), на десятом – бельгийка Луна Хендрикс (36,00).