Сакамото обновила рекорд по баллам за компоненты в короткой программе

Сакамото получила самую высокую оценку за компоненты в олимпийском цикле.

Японская фигуристка Каори Сакамото обновила рекорд по баллам за компоненты в короткой программе на чемпионате мира в Праге. 

Она набрала 37,89 балла и превзошла свое предыдущее достижение, которое была установлено в Милане на Олимпийских играх (37,15). 

В этом олимпийском цикле Сакамото принадлежат 8 лучших результатов по компонентам из 10. На девятом месте – японка Моне Чиба (36,02), на десятом – бельгийка Луна Хендрикс (36,00). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Полины Крутихиной
Сакамото останется в истории ФК , как первая во втором эшелоне ....
Сначала ее " возили " Загимед , потом ТЩК , и наконец " добила" Алиса ....
Ну с Алисой она сама виновата, эта медаль готовилась для нее.
Бред собачий!
ИСУ старается переписать все рекорды россиян, какие только возможно. На ОИ перебили рекорд Мишиной-Галлямова, теперь Сакамото накатили рекордные компоненты. В оценке за технику, конечно, при всем желании нынешних японок на побитие рекорда не натянуть.
Высшие достижения по компонентам - Костнер 38.97 сезон 17/18, Валиева 38.72 сезон 21/22,Медведева 38.42 сезон 17/18. Результат Ками аннулировали по подставному допингу.
Расходимся, подиум уже известен
О как! "Интересно девки пляшут!"
На фоне остальных на нынешнем ЧМ Каори действительно лучшая по компонентам. Но Камила времен ТШТ до сих пор не досягаема
И Алёна Косторная. Потрясающе каталась и при этом делала роскошный тройной аксель в двух программах, а не каскад 3-2 как Сакомото.
У 16летней Загитовой на ЧМ19 - 37.36, там же у 18летней Каори 34.88.
У 15летней Валиевой на ЧЕ22 - 38.72 и в команднике ОИ 38.51.
Результаты Валиевой явно не идут в зачет.
А в посте речь шла о рекорде самой Сакамото, т.е. она на ЧМ выступила лучше, чем на ОИ
Эти цифры интересны исключитель как ориентир... в остальном они абсолютно бесполезны... официально обнулять их можно сколько угодно, но для тренеров и спортсменов это ориентир останется...
Прошлый рекорд (37,56) принадлежал Ане Щербаковой и был установлен на КЧМ-2021, странно, что в посте этого не указано.
Наверное потому что компы Камилы никаким допингом не заработаешь, поэтому решили никого не указывать.
Компы Камилы были раздуты до совершенно невменяемых масштабов, поэтому хорошо, что те оценки теперь аннулированы. Федра тогда конкретно перестаралась с вложениями, ставили бы хоть 35-36 для приличия, но 38.5+ для вчерашней юниорки - это абсолютный нонсенс. Тогда уж праймовой Косторной или Дзепке сейчас надо было давать все 40, и то это было бы мало.
Умничка! Достойный результат!
Кое как выехала аксель на +4ГОЕ. Некрасивое катание, некрасивая фигуристка.
