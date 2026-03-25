Моне Чиба: «Мне удалось показать именно то, что я тренировала, и даже больше — я смогла выложиться на полную»

Чиба: в короткой программе мне удалось показать именно то, что я тренировала.

Японская фигуристка Моне Чиба оценила выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (2-е место).

«Мой каскад получался довольно успешно с тех пор, как я приехала в Прагу, и, думаю, здесь я тоже исполнила его хорошо. Но моментом, который я бы назвала самым ярким, был финал, где я делаю движение шеей. Мне кажется, за те два сезона, что я катаю эту программу, сегодня это получилось лучше всего.

Я пока не успела толком осмотреться или увидеть какие-либо достопримечательности, но в целом мне кажется, что здесь очень спокойная и безмятежная атмосфера. Так что, как только соревнования закончатся, я надеюсь погулять и посмотреть город.

Во время короткой программы, я думаю, мне удалось показать именно то, что я тренировала, и даже больше — я смогла выложиться на полную, не оставив ничего «в запасе». Готовясь к произвольной программе, мне нужно сохранять спокойствие и убедиться, что мое физическое состояние в порядке», – сказала Чиба.