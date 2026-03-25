Каори Сакамото: «На тренировках я часто выдавала чистые прокаты, и уже в первые 10 секунд я почувствовала, что сегодня снова сделаю все без ошибок»

Сакамото: мне удалось откататься без серьезных сбоев, выступление было хорошим.

Четырехкратный призер Олимпийских игр Каори Сакамото высказалась о выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Праге (1-е место).

«Мне удалось откататься без серьезных сбоев, так что в целом, я думаю, сегодняшнее выступление было хорошим.

В последнее время на тренировках я часто выдавала чистые прокаты, и уже в первые 10 секунд я почувствовала: «Так, сегодня я снова сделаю все без ошибок». Так что это не ощущалось как какой-то финальный выход, скорее как обычная тренировка, и я заходила в программу довольно расслабленной.

Тренер сказала мне: «Это твой последний шанс чисто откатать короткую, так что выйди и выложись на полную». А когда я вернулась, меня встретили словами: «Это было близко, было несколько рискованных моментов».

В этот раз я тоже нервничала. Я начала чувствовать мандраж прямо перед шестиминутной разминкой, но во время нее мне удалось успокоиться.

Я была очень счастлива. Раньше я часто ловила себя на мысли: «Ах, возможно, я вижу такую картину в последний раз», но сегодня, говоря о самом выступлении, я просто чувствовала, что мы со зрителями разделяем эту радость вместе», – сказала Сакамото .