  • Каори Сакамото: «На тренировках я часто выдавала чистые прокаты, и уже в первые 10 секунд я почувствовала, что сегодня снова сделаю все без ошибок»
Четырехкратный призер Олимпийских игр Каори Сакамото высказалась о выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Праге (1-е место).

«Мне удалось откататься без серьезных сбоев, так что в целом, я думаю, сегодняшнее выступление было хорошим.

В последнее время на тренировках я часто выдавала чистые прокаты, и уже в первые 10 секунд я почувствовала: «Так, сегодня я снова сделаю все без ошибок». Так что это не ощущалось как какой-то финальный выход, скорее как обычная тренировка, и я заходила в программу довольно расслабленной.

Тренер сказала мне: «Это твой последний шанс чисто откатать короткую, так что выйди и выложись на полную». А когда я вернулась, меня встретили словами: «Это было близко, было несколько рискованных моментов».

В этот раз я тоже нервничала. Я начала чувствовать мандраж прямо перед шестиминутной разминкой, но во время нее мне удалось успокоиться.

Я была очень счастлива. Раньше я часто ловила себя на мысли: «Ах, возможно, я вижу такую картину в последний раз», но сегодня, говоря о самом выступлении, я просто чувствовала, что мы со зрителями разделяем эту радость вместе», – сказала Сакамото

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
Хорошее выступление Каори в короткой программе, удачи в ПП!
Мощная, яркая, глубокая Каори.
У нее разве не аксель первым прыжком всегда стоял в кп? Сегодня лутц был первым, и мне показалось, что обычно не так
Ответ Sincere
У нее разве не аксель первым прыжком всегда стоял в кп? Сегодня лутц был первым, и мне показалось, что обычно не так
И аксель был исполнен не как обычно.
Материалы по теме
Ами Накаи: «Я давно не чувствовала такого сильного волнения, оно меня захлестнуло, из-за чего я не смогла правильно зайти на аксель»
сегодня, 15:45
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я
сегодня, 15:22
Татьяна Тарасова: «Всегда болею за Сакамото. Надеюсь, она соберется и выиграет чемпионат мира»
сегодня, 09:58
Рекомендуем
Главные новости
Моне Чиба: «Мне удалось показать именно то, что я тренировала, и даже больше — я смогла выложиться на полную»
34 минуты назад
Ирина Роднина: «Послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает, два больших события подряд на одном уровне провести невозможно»
47 минут назад
Александра Трусова показала, как ставила номер для шоу Тутберидзе
сегодня, 16:22Видео
Софья Самоделкина: «Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Мы с Шайдоровым показали действительно хорошие результаты на Олимпиаде»
сегодня, 16:13
Анастасия Губанова: «Это мой пятый чемпионат мира, и я впервые откатала короткую программу чисто, так что я очень счастлива»
сегодня, 15:54
Эмбер Гленн: «После Олимпиады я долго болела, пила кучу антибиотиков. Горжусь, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть на ЧМ»
сегодня, 15:46
Ами Накаи: «Я давно не чувствовала такого сильного волнения, оно меня захлестнуло, из-за чего я не смогла правильно зайти на аксель»
сегодня, 15:45
Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира
сегодня, 15:35
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я
сегодня, 15:22
Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»
сегодня, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
сегодня, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем