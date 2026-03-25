Ирина Роднина: «Послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает, два больших события подряд на одном уровне провести невозможно»

Роднина: послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что чемпионат мира в Праге не будет интересным.

«Послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает, два больших события подряд на одном уровне провести невозможно.

Понятно, что сами спортсмены больше концентрируются на Олимпиаде. Буду следить по информации, а не по катанию. То, что много спортсменов не поехали, это всегда так», – сказала Роднина.