Ирина Роднина: «Послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает, два больших события подряд на одном уровне провести невозможно»

«Послеолимпийский чемпионат мира никогда интересным не бывает, два больших события подряд на одном уровне провести невозможно.

Понятно, что сами спортсмены больше концентрируются на Олимпиаде. Буду следить по информации, а не по катанию. То, что много спортсменов не поехали, это всегда так», – сказала Роднина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
То, что она не может уместить в голове два больших события, не значит, что другим неинтересно
Ответ Dark Uma
То, что она не может уместить в голове два больших события, не значит, что другим неинтересно
Её спросили. Она ответила.
О чём она, если ничего не смотрит и ничем не интересуется?!
Этот комментарий от Родниной в той или иной формулировке за последний месяц уже, наверное, раз пятый выкладывается на спортсе. Зачем?
Да, правильно - из ОЧ здесь только французские танцоры. Алиска, Шайдоров и японцы не приехали.
И это все сказала 10и кратная чемпионка мира!
Я уже смеюсь, когда вижу в одном предложении "Роднина" и "не интересно" 😂
