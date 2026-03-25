  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Софья Самоделкина: «Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Мы с Шайдоровым показали действительно хорошие результаты на Олимпиаде»
80

Софья Самоделкина: «Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Мы с Шайдоровым показали действительно хорошие результаты на Олимпиаде»

Самоделкина: Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина оценила выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (12-е место).

«На Олимпийских играх я выложилась на полную и показала лучший результат в сезоне. В этот раз я не обновила личный рекорд сезона, но, по-моему, программа была не хуже. Мне кажется, все прошло очень хорошо. Кататься сегодня было очень приятно.

В промежутке между Олимпиадой и нынешним моментом я две с половиной недели тренировалась с Рафаэлем (Арутюняном) в Калифорнии. Это была очень хорошая подготовка.

Конечно, я чувствую, что сейчас интереса стало больше. Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Михаил (Шайдоров) и я показали действительно хорошие результаты на Олимпиаде, так что это дает поддержку и мотивацию.

Думаю, самая большая мотивация — это я сама. Я просто сказала себе: «Я хочу снова проявить себя». Я хочу показать свой лучший прокат, и надеюсь, что так и будет.

Думаю, сохранять равновесие мне помогает то, что я не слишком сильно переживаю. Конечно, я хочу показать хорошую программу, но я скорее отношусь к этому так: «Эй, сегодня день короткой программы, сегодня день произвольной, погнали». Конечно, я могу нервничать, мы все люди. Но я из тех людей, кто не принимает все слишком близко к сердцу», – сказала Самоделкина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoСофья Самоделкина
женское катание
logoсборная Казахстана
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
10 место приравняла к первому, какая скромница ....
Ответ Анна Петрова
10 место приравняла к первому, какая скромница ....
🫡
Молодец, главное после окончания карьеры в Россию не возвращайся живи в Казахстане посмотрим как там тебе понравится лет через 10, да и Казахский выучить не забудь
Ответ Александр Шульгин
Молодец, главное после окончания карьеры в Россию не возвращайся живи в Казахстане посмотрим как там тебе понравится лет через 10, да и Казахский выучить не забудь
Как-то злобно написано.
Ответ Александр Шульгин
Молодец, главное после окончания карьеры в Россию не возвращайся живи в Казахстане посмотрим как там тебе понравится лет через 10, да и Казахский выучить не забудь
я никогда ее не любил вечно жаловалась на оценки. наши сделали глупый выбор выбрав ее.
Да вы что, и корона не жмёт 😂
Шайдоров показал результат, это реально. А вот врывание в десятку приравнивать к победе как-то стрёмно.
Ответ Marya Y
Шайдоров показал результат, это реально. А вот врывание в десятку приравнивать к победе как-то стрёмно.
Только жаль (на самом деле нет), что второй раз мы от Шайдорова такой результат не увидим ))
Ответ Wayfaring Stranger
Только жаль (на самом деле нет), что второй раз мы от Шайдорова такой результат не увидим ))
Не факт, что он вообще соберётся в сезон, сейчас его зафестивалят по мероприятиям, какие там тренировки и ограничения.
10 место с золотым отливом - это что-то новенькое)
Не надо косить под имидж Алисы Лью. Это не сработает вдолгую.
Ответ Sonyas
Не надо косить под имидж Алисы Лью. Это не сработает вдолгую.
Это не работает без паспорта США)
Это из серии "Наше с Маском состояние на двоих превысило 850 миллиардов долларов"
Ответ Olga Komarova
Это из серии "Наше с Маском состояние на двоих превысило 850 миллиардов долларов"
«Галантерейщик и кардинал — это сила!»(С)...
Уважаю Казахстан но про сильную страну в ФК просто чушь . во первых нет много топовых спортсменов во вторых не все виды развиты ну и в третьих нет ни какой достойной скамейки запасных даже у тех кто сейчас есть . а Самоделкиной долго быть стыдно нести эту чушь занимая те места которые она занимает тем более в отсутствии наших .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Уважаю Казахстан но про сильную страну в ФК просто чушь . во первых нет много топовых спортсменов во вторых не все виды развиты ну и в третьих нет ни какой достойной скамейки запасных даже у тех кто сейчас есть . а Самоделкиной долго быть стыдно нести эту чушь занимая те места которые она занимает тем более в отсутствии наших .
Исторически у них три разных медалиста мира и олимпийских игр, так что Казахстан давно есть на карте фигурнокатательных стран. Даже в "Юри на льду" был казахстанский фигурист.
Ответ Мария Тихонова
Исторически у них три разных медалиста мира и олимпийских игр, так что Казахстан давно есть на карте фигурнокатательных стран. Даже в "Юри на льду" был казахстанский фигурист.
А кто против , но Юридически за всю жизнь это мало , у них не хватает единиц для командника у них нет близко даже по уровню запасных у них нет что-то доказавших в международке своих тренеров . у них были и есть достойные спортсмены но есть разница в критерии которым страна не соответствует .
Но хорошо...., Шайдоров.... а , Вы, уважаемая, куда лезете...
Сильной страна является если только сама готовит спортсменов. Тогда и Узбекистан был сильной ФК страной когда Малинина побеждала на ЧЧК и на ФГП Слуцкую и Бутырскую.
Её страна и бегуний из Кении/Африки берет, но сильной в беговых видах не считается.
И ставить себя с обычным контентом и одну из самых худших по вращениям на ОИ рядом с парнем с 5ю квадами это наглость и неумно.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
