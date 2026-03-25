Софья Самоделкина: «Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Мы с Шайдоровым показали действительно хорошие результаты на Олимпиаде»

Самоделкина: Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина оценила выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (12-е место).

«На Олимпийских играх я выложилась на полную и показала лучший результат в сезоне. В этот раз я не обновила личный рекорд сезона, но, по-моему, программа была не хуже. Мне кажется, все прошло очень хорошо. Кататься сегодня было очень приятно.

В промежутке между Олимпиадой и нынешним моментом я две с половиной недели тренировалась с Рафаэлем (Арутюняном) в Калифорнии. Это была очень хорошая подготовка.

Конечно, я чувствую, что сейчас интереса стало больше. Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Михаил (Шайдоров) и я показали действительно хорошие результаты на Олимпиаде, так что это дает поддержку и мотивацию.

Думаю, самая большая мотивация — это я сама. Я просто сказала себе: «Я хочу снова проявить себя». Я хочу показать свой лучший прокат, и надеюсь, что так и будет.

Думаю, сохранять равновесие мне помогает то, что я не слишком сильно переживаю. Конечно, я хочу показать хорошую программу, но я скорее отношусь к этому так: «Эй, сегодня день короткой программы, сегодня день произвольной, погнали». Конечно, я могу нервничать, мы все люди. Но я из тех людей, кто не принимает все слишком близко к сердцу», – сказала Самоделкина.