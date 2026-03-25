Анастасия Губанова: «Это мой пятый чемпионат мира, и я впервые откатала короткую программу чисто, так что я очень счастлива»

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (6-е место). 

«Это мой пятый чемпионат мира, и я впервые откатала короткую программу чисто, так что я очень счастлива — для меня это ощущается как личная победа.

Все приезжают сюда (на послеолимпийский ЧМ) очень уставшими, так что было немного трудно. Подготовка была неплохой, и в целом все прошло нормально.

Думаю, перед Олимпиадой я тренировалась чуть больше обычного; в остальном же ничего особенного», – сказала Губанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
Удачи Насте в произвольной!!!
Настя 6-е место после КП не предел, удачного проката в произвольной программе!
Из особенного – скорость повыше была во 2-й части
Насте удачи в произвольной, короткую очень хорошо откатала, умница!
Настя заслужила хорошую оценку за свой прокат. Обычно «умирает» в конце, а сегодня выглядела бодрячком. И я очень удивилась, увидев с ней рядом Соля. Он весь сезон был рядом? Что-то я упустила этот момент. Это Соля ставил короткую Насте? Грузинская федерация постаралась для своих олимпийцев -Нике пригласили Ришо, Насте Соля.
Отличный прокат! В прошлом году даже в ПП не попала...
Мне нравится стабильность в прыжковом контенте, но физика к концу программы не вывозит, спины теряют в скорости и Настя пешком ходит. Причем, это происходит постоянно, из года в год.
