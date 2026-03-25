Анастасия Губанова: «Это мой пятый чемпионат мира, и я впервые откатала короткую программу чисто, так что я очень счастлива»

Губанова: я впервые откатала короткую программу на ЧМ чисто, я очень счастлива.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (6-е место).

«Это мой пятый чемпионат мира, и я впервые откатала короткую программу чисто, так что я очень счастлива — для меня это ощущается как личная победа.

Все приезжают сюда (на послеолимпийский ЧМ) очень уставшими, так что было немного трудно. Подготовка была неплохой, и в целом все прошло нормально.

Думаю, перед Олимпиадой я тренировалась чуть больше обычного; в остальном же ничего особенного», – сказала Губанова.