Эмбер Гленн: «После Олимпиады я долго болела, пила кучу антибиотиков. Горжусь, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть на ЧМ»

Гленн: после Олимпиады я довольно долго болела, пила кучу антибиотиков.

Олимпийская чемпионка в команде Эмбер Гленн рассказала, как проходила ее подготовка к чемпионату мира в Праге.

После короткой программы американка идет третьей.

«После Олимпиады я довольно долго болела. Я не знала, что это было. Пила кучу антибиотиков. И вы знаете, нам, спортсменам, нужно быть очень осторожными с тем, что мы принимаем. На самом деле, мне нужны были лекарства, которые я не могла принимать [из-за допинг-контроля]. Так что я какое-то время боролась с болезнью.

Честно говоря, я просто горжусь собой, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть здесь.

Сегодня я просто старалась сохранять концентрацию, насколько это возможно. Был аксель, на котором меня сильно вынесло вперед, и я такая: «Ой-ой-ой». И сама себе: «Я не потеряю равновесие. Нет, я не потеряю равновесие».

Затем пошел каскад флип-тулуп, и я подумала: «Так, перезагрузка. Я сделаю это». В голове буквально все время крутилось: «Ты это сделаешь». И я справилась. Я очень этим довольна.

Skating Awards? Спасибо всем большое за то, что голосовали за меня. Это так волнительно. Мой тренер Деймон Аллен тоже номинирован. Он замечательный. Он привел меня от срыва пяти тройных акселей на разминке к тому, что я смогла его прыгнуть, так что он великолепен.

Для меня очень много значит признание коллег. Я благодарна болельщикам, которые голосуют. Я понимаю, что в конечном итоге это в какой-то степени вопрос популярности. Больше всего я надеюсь, что награду получит мой тренер», – сказала Гленн.