  Эмбер Гленн: «После Олимпиады я долго болела, пила кучу антибиотиков. Горжусь, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть на ЧМ»
Эмбер Гленн: «После Олимпиады я долго болела, пила кучу антибиотиков. Горжусь, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть на ЧМ»

Олимпийская чемпионка в команде Эмбер Гленн рассказала, как проходила ее подготовка к чемпионату мира в Праге. 

После короткой программы американка идет третьей. 

«После Олимпиады я довольно долго болела. Я не знала, что это было. Пила кучу антибиотиков. И вы знаете, нам, спортсменам, нужно быть очень осторожными с тем, что мы принимаем. На самом деле, мне нужны были лекарства, которые я не могла принимать [из-за допинг-контроля]. Так что я какое-то время боролась с болезнью.

Честно говоря, я просто горжусь собой, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть здесь.

Сегодня я просто старалась сохранять концентрацию, насколько это возможно. Был аксель, на котором меня сильно вынесло вперед, и я такая: «Ой-ой-ой». И сама себе: «Я не потеряю равновесие. Нет, я не потеряю равновесие».

Затем пошел каскад флип-тулуп, и я подумала: «Так, перезагрузка. Я сделаю это». В голове буквально все время крутилось: «Ты это сделаешь». И я справилась. Я очень этим довольна.

Skating Awards? Спасибо всем большое за то, что голосовали за меня. Это так волнительно. Мой тренер Деймон Аллен тоже номинирован. Он замечательный. Он привел меня от срыва пяти тройных акселей на разминке к тому, что я смогла его прыгнуть, так что он великолепен.

Для меня очень много значит признание коллег. Я благодарна болельщикам, которые голосуют. Я понимаю, что в конечном итоге это в какой-то степени вопрос популярности. Больше всего я надеюсь, что награду получит мой тренер», – сказала Гленн. 

Источник: Golden Skate
В любом случае Эмбер Гленн большая молодец!
Ответ Владимир Ры
Да, она вызывает уважение. Сохранить триксель в таком возрасте дорогого стоит. Многие юниорки его не прыгают, а Эмбер за 20 уже.
Ответ Анастасия Прудникова
Ей вообще-то за 26 уже)
" На самом деле, мне нужны были лекарства, которые я не могла принимать [из-за допинг-контроля]. Так что я какое-то время боролась с болезнью." - а потом мне оформили ТИ и я приняла все, что нужно.
Ответ unknownman
Если ковид, то он реально требует целый набор лекарственных средств в первые же часы заражения. Промедление с началом терапии приводит к тяжёлым последствиям, в т.ч. к ампутации конечностей.
Вообще то в случае диагностики тяжелого заболевания все требования антидопингового агенства должны умножаться на ноль, без дисквалификации спортсмена.
Ответ Elena Heiga
Что вы несёте? Вы помните, в каком году вы живёте? Какой ковид? Какие конечности?
Ох уж эта Эмбер - опять "не знала, что это было." Но опять "Пила кучу антибиотиков".
Хоть одно соревнование может обойтись без очередной новости о героическом преодолении? Я не про Гленн, а вообще. В каждом втором интервью фигуристы вещают о преодолении, а слово "ментальный" вообще в топе
Умиляет, как непосредственно и легко спортсмены (и особенно спортсменки) из США говорят об употреблении препаратов, запрещённых WADA (к коим относится, например, риталин, который принимает Гленн со своим СДВГ). Напрашивается вопрос: если ты болен до такой степени, что нуждаешься в употреблении сильнодействующих стимуляторов (опустим, что в определённых дозировках риталин ака метилфенидат даёт существенное преимущество в концентрации внимания и контроле тела перед не употребляющими его - привет Симоне Байлз, все мы помним, что она творила на риталине и что стало, когда его провезти не разрешили), то, может, стоит попробовать реализоваться в других видах деятельности?
