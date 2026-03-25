Ами Накаи: «Я давно не чувствовала такого сильного волнения, оно меня захлестнуло, из-за чего я не смогла правильно зайти на аксель»

Накаи: я ошиблась в самом начале проката, и это заставило меня запаниковать.

Бронзовый призер Олимпиады-2026 Ами Накаи оценила выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (8-е место).

«Мне кажется, я позволила волнению проявиться. В итоге выступление отличалось от моего обычного, и я думаю, что потеря скорости также стала ключевым фактором ошибки. Думаю, это хороший урок, над которым стоит поработать перед произвольной программой.

На прошлых соревнованиях я часто чисто исполняла тройной аксель. В этот раз я ошиблась в самом начале, чего давно не случалось, и это заставило меня немного запаниковать. Но я подстегнула себя, подумав, что не могу позволить всему так закончиться, поэтому смогла приземлить последующие прыжки. Я давно не чувствовала такого сильного волнения, и, кажется, оно меня захлестнуло, из-за чего я не смогла правильно зайти на аксель.

Это действительно было похоже на ощущения в самый первый раз. У меня было не так много соревнований в подобном статусе, так что чувства были иными, чем обычно. Это заставило меня задуматься о том, что мне предстоит еще многое пережить и узнать.

Поскольку это мой первый чемпионат мира, я хочу подойти к нему с чувством, что мне нечего терять. Но я, вероятно, все равно буду думать о том, что могу упустить, поэтому хочу отбросить эти мысли во время произвольной программы и сосредоточиться на том, чтобы по-настоящему насладиться своим первым ЧМ», – сказала Накаи.