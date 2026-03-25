Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира
Американская фигуристка Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира в Праге.
При базовой стоимости элемента в 8 баллов она получила за него 7,89.
За технику Гленн набрала 38,93 балла, общая оценка – 72,65.
После короткой программы она идет третьей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
а че так мало баллов с трикселем?
Недокруты на других
Особенно иронично, что Гленн номинирована на лучшую короткую ISU вот за это.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем