Гленн прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира.

Американская фигуристка Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира в Праге.

При базовой стоимости элемента в 8 баллов она получила за него 7,89.

За технику Гленн набрала 38,93 балла, общая оценка – 72,65.

После короткой программы она идет третьей.