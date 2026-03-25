Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»

Валиева не оставит программу «Утомленное солнце» на следующий сезон.

Российская фигуристка Камила Валиева в новом сезоне не будет выступать с короткой программой, которую она представила на Кубке Первого канала.

В Петербурге Валиева каталась под композицию «Утомленное солнце».

«Я выбрала музыку, ставил Никита Михайлов. Это программа чисто попробовать короткую на Кубке Первого канала. Дальше она никуда не пойдет.

Мне понравилась музыка. Мы ее накатали, насколько это возможно. Я ее накатывала месяца 2-2,5. Это было сложно, даже в принципе доехать до второго элемента.

Самое главное для меня было выйти, собрать все от начала до конца на публике. Я свою задачу выполнила.

Конечно, на следующий сезон будут другие постановки, другой костюм. Но основную задачу, которую мы ставили с тренерским штабом, я выполнила.

Два года пропускаешь – и уже как новый человек в фигурном катании. Надо работать дальше», – сказала Валиева во влоге Алины Загитовой для Первого канала.