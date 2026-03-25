  • Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»
Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»

Валиева не оставит программу «Утомленное солнце» на следующий сезон.

Российская фигуристка Камила Валиева в новом сезоне не будет выступать с короткой программой, которую она представила на Кубке Первого канала.

В Петербурге Валиева каталась под композицию «Утомленное солнце».

«Я выбрала музыку, ставил Никита Михайлов. Это программа чисто попробовать короткую на Кубке Первого канала. Дальше она никуда не пойдет. 

Мне понравилась музыка. Мы ее накатали, насколько это возможно. Я ее накатывала месяца 2-2,5. Это было сложно, даже в принципе доехать до второго элемента. 

Самое главное для меня было выйти, собрать все от начала до конца на публике. Я свою задачу выполнила.

Конечно, на следующий сезон будут другие постановки, другой костюм. Но основную задачу, которую мы ставили с тренерским штабом, я выполнила. 

Два года пропускаешь – и уже как новый человек в фигурном катании. Надо работать дальше», – сказала Валиева во влоге Алины Загитовой для Первого канала. 

Никита Михайлов. Видна рука мастера. Можно было догадаться. Гениальный постановщик всякой халтуры. Как хорошо, что это мы больше не увидим.
Ответ oldparakhod
Никита Михайлов. Видна рука мастера. Можно было догадаться. Гениальный постановщик всякой халтуры. Как хорошо, что это мы больше не увидим.
Есть же следующий сезон.
Ответ oldparakhod
Никита Михайлов. Видна рука мастера. Можно было догадаться. Гениальный постановщик всякой халтуры. Как хорошо, что это мы больше не увидим.
У него всегда халтуры какие-то. Либо балаган, либо скукотища. Эстетики нет совсем в его программах.
Обнадёживает. Хуже точно не будет.
Ответ Evgen Vynokurov
Обнадёживает. Хуже точно не будет.
Вы видели программы штаба Соколовской? Самарина, например? Колесникова?
Ответ Ostinato
Вы видели программы штаба Соколовской? Самарина, например? Колесникова?
)))))
Неудачная программа, неужели Навка и Соколовская не видели какую туфту поставил Михайлов...
Ответ Westmoreland
Неудачная программа, неужели Навка и Соколовская не видели какую туфту поставил Михайлов...
К Соколовской, после программ Кондратюка, вопросов нет, она похоже никогда не видит.
Хорошо, что планируются другие программы
Хорошая новость.
Камила вообще не смотрится в этой старомодной КП.
конечно, после такой критики и программы, и костюма надо было всех успокоить, что такое катать больше не будет, но навряд ли ожидала такой реакции
Камила сама все рассказала, молодец, а то мы заждались Вашего прояснения программы. Только вперед, интересного нового сезона!
Отличная тактика - Камила получила отзывы и решила поменять программу. Времени достаточно
Ну как и ожидалось, всё делалось на коленке и наспех, потому что Камилу переполняло желание поскорее выйти на соревновательный лёд. А раз ей всё нравилось в процессе подготовки, то и отговаривать её никто не стал. Очевидно же, что в новом штабе Камила сейчас на привилегированном положении и у неё теперь особый карт-бланш. Никому другому не позволили бы показывать сырую программу, которая накатывалась всего 2-2,5 месяца.
Всё это надо забыть и спокойно готовиться к следующему сезону.
