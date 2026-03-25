Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»

Валиева: мне повезло, что пубертат пришелся на мою дисквалификацию.

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как справилась с взрослением и изменением параметров тела.

Валиева поговорила с Алиной Загитовой во влоге Первого канала.

«Много что поменялось в моем представлении о фигурном катании. Во-первых, я выросла наконец-то. Чуть-чуть поумнее стала. Да и тело поменялось очень сильно.

Я помню, как на тебя смотрела и думала: как так, Алина раз – и... (выросла). Как она прыгает? Что происходит? Потом, когда ты подходишь к этому пубертату, ты понимаешь: вот оно.

Наверное, мне повезло, что этот период пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела», – сказала Валиева.