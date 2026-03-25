  Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»
Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как справилась с взрослением и изменением параметров тела. 

Валиева поговорила с Алиной Загитовой во влоге Первого канала. 

«Много что поменялось в моем представлении о фигурном катании. Во-первых, я выросла наконец-то. Чуть-чуть поумнее стала. Да и тело поменялось очень сильно. 

Я помню, как на тебя смотрела и думала: как так, Алина раз – и... (выросла). Как она прыгает? Что происходит? Потом, когда ты подходишь к этому пубертату, ты понимаешь: вот оно. 

Наверное, мне повезло, что этот период пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела», – сказала Валиева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
58 комментариев
Большое везение оставить всю команду без медалей!
Ответ miladoc1
Комментарий скрыт
Ответ Arraches
Никто, кроме Шараповой ни разу не извинялся за допинг.Это у них у всех фишка такая
Спокойно ты набрала рекламы МАX и "ограничений" интернета, а не вес.
Но больше всего повезло твоим партнёрам по команде)
И тем, кому ты деньги и медали так и не вернула)
Повезло что с таким клеймом на руках носят и нимб повесили над головой))
Ответ Hwanrina
Купи запятые.
Повезло? 😏
Ну-ну...
только из за нее посмотрел КПК, программа не очень но сама Ками видно очень сильно набирает форму. Надеюсь и Трусову увидим в следующем сезоне даже с одним лутцом Саша имеет все шансы на медаль.
Ответ гилберт
Много ходов очка
Ща тётки-бубнихи набубнят как ты неправа
Ответ Social Warrior
Иииии почпокалась?Ни стыда, ни совести, ни ссылки!
Пока тут фанаты Валиевой слёзы льют, Валиева рассказывает о везении.
Ответ Katerina Sunny
Если уметь в голову не только есть, но и думать, смысл сказанного Камилой становится ясным.
Ответ Владислава Крюкова
Судя по постам Валиевой, она предпочитает больше есть, чем думать.
