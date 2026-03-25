Распалась спортивная пара Ясмина Кадырова – Илья Миронов

Распалась спортивная пара Кадыровой и Миронова.

Распалась российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Илья Миронов.

Ясмина в своих соцсетях сообщила, что находится в поиске партнера.

Фигуристы тренировались в школе Тамары Москвиной.

В прошлом сезоне Кадырова и Миронов стали шестыми на чемпионате России и в финале Гран-при страны. В этом сезоне пара не выступала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Ясмины Кадыровой
Эх. Жаль, но было ожидаемо по сезону. Как ожидаем и переход Хабибуллиной-Княжука за какой-нибудь -стан или -джан. Наверное, и об этом скоро что-нибудь сообщат.
Разве у ХК не травмы?
По официальной версии - да, а там и воспаление хитрости может проявиться.
не везет Ясмине никак
карма из-за фамилии)
Печально, конечно. Но мне больше нравилась пара Ясмины с Бальченко. Пусть все сложится удачно у Ясмины с новым партнёром!!!
Фигасе?!!??)))
Я думала они уже давно распались.
ЕМНИП, Илья учился на мехмате МГУ и следовало ожидать что не сможет совмещать. И тем более в питерском ТШ.
Что такое не везёт и как с ним бороться. К проблемам со здоровьем ещё добавляется смена партнёров.
Мне так Илья нравится, надеюсь, он пока не собирается заканчивать спортивную карьеру?
Наверное, он и решил закончить. Жалко Ясмину - не повезло ей с партнёрами. Ясмина очень похорошела у Москвиной, жаль, что партнёры были не так влюблены в фигурное катание, как она. Ясмина такая стройненькая, лёгкая, артистичная. Очень жаль...
Ясмина с ее влюбленностью за последние несколько сезонов почти не могла тренироваться и выступать в полную силу из-за травм. Она еще с одиночного поломанная. Лучше бы для Ильи новую партнершу нашли чем опять перебирать парней для Ясмины.
У Ясмины допуск от врачей есть? Они сезон пропускали вроде из-за здоровья партнёрши.
Что-то Яся ни с кем не уживается в паре...
Ну Валера из-за здоровья завершил, так что не стоит обобщать
