Распалась спортивная пара Ясмина Кадырова – Илья Миронов

Распалась спортивная пара Кадыровой и Миронова.

Распалась российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Илья Миронов.

Ясмина в своих соцсетях сообщила, что находится в поиске партнера.

Фигуристы тренировались в школе Тамары Москвиной.

В прошлом сезоне Кадырова и Миронов стали шестыми на чемпионате России и в финале Гран-при страны. В этом сезоне пара не выступала.