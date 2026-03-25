Артемьева о четверных элементах в парном катании: «Наверное, сначала нужно делать акцент на чистоту»

Фигуристы Артемьева и Брюханов: не исключаем, что вернем четверную подкрутку.

– До перерыва вы исполняли в произвольной программе четверную подкрутку. Задумывались ли о том, чтобы когда-то вернуться к этому элементу ультра-си?

Юлия : Мы не исключали этот момент. Просто у нас не было такой физической подготовки в этом сезоне, поэтому, наверное, не могли никак. А так мы посмотрим еще.

– Сейчас сразу несколько юниорских пар показывают на соревнованиях подкрутку в четыре оборота, четверные выбросы есть и у взрослых. На ваш взгляд, парному катанию стоит двигаться в эту сторону или же стоит делать акцент на чем-то другом?

Юлия : Все-таки, наверное, сначала нужно делать акцент на чистоту. Если мы застолбим эту чистоту, ее можно будет развивать и двигаться к четверным элементам.

Алексей : В целом в юниорах всегда были такие пары. Если заглянуть в историю, Сергей Шахрай и Марина Черкасова исполняли четверную подкрутку еще в 1970-е.

Юлия : Да, в парном четверные элементы появились даже раньше, чем четверные прыжки в одиночном катании.

Алексей : Главное – этот четверной подкрут дотянуть до мастерского катания.

– Для вас самих это был энергозатратный элемент?

Алексей : Его было тяжело тренировать, а на соревнованиях он обычно не забирал так много сил.