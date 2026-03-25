Артемьева о четверных элементах в парном катании: «Наверное, сначала нужно делать акцент на чистоту»

– До перерыва вы исполняли в произвольной программе четверную подкрутку. Задумывались ли о том, чтобы когда-то вернуться к этому элементу ультра-си?

Юлия: Мы не исключали этот момент. Просто у нас не было такой физической подготовки в этом сезоне, поэтому, наверное, не могли никак. А так мы посмотрим еще.

– Сейчас сразу несколько юниорских пар показывают на соревнованиях подкрутку в четыре оборота, четверные выбросы есть и у взрослых. На ваш взгляд, парному катанию стоит двигаться в эту сторону или же стоит делать акцент на чем-то другом?

Юлия: Все-таки, наверное, сначала нужно делать акцент на чистоту. Если мы застолбим эту чистоту, ее можно будет развивать и двигаться к четверным элементам.

Алексей: В целом в юниорах всегда были такие пары. Если заглянуть в историю, Сергей Шахрай и Марина Черкасова исполняли четверную подкрутку еще в 1970-е.

Юлия: Да, в парном четверные элементы появились даже раньше, чем четверные прыжки в одиночном катании.

Алексей: Главное – этот четверной подкрут дотянуть до мастерского катания.

– Для вас самих это был энергозатратный элемент?

Алексей: Его было тяжело тренировать, а на соревнованиях он обычно не забирал так много сил.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Очень нравится эта пара. Они очень эстетично смотрятся на льду, очень подходят друг другу.
Материалы по теме
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мишина и Галлямов на 0,02 балла обошли Бойкову и Козловского, Чикмарева и Янченков – 3-и
21 марта, 11:50
⛸️ Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский победили, Мишина и Галлямов – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
8 марта, 11:22
⚡ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов на 0,01 опередили Бойкову и Козловского в короткой программе, Чикмарева и Янченков – 3-и
6 марта, 14:36
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я
12 минут назад
Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»
31 минуту назад
Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»
43 минуты назад
Распалась спортивная пара Ясмина Кадырова – Илья Миронов
сегодня, 13:53
На «Русском вызове» появятся специальные призы за первое место в каждом виде
сегодня, 11:54
Возвращение Валиевой на Кубке Первого канала: плюсы, минусы, подводные камни. Слушайте в подкасте «Чистый хвост»!
сегодня, 11:42
Спартакиада учащихся России. Заикина, Корчажникова, Царегородцева, Агафонова, Шакирова, Николаева выступят с произвольными программами
сегодня, 11:20Live
Валиева, Загитова, Гуменник, Кондратюк, Трусова и Игнатов, Косторная и Куница выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов»
сегодня, 11:13
Татьяна Тарасова: «Всегда болею за Сакамото. Надеюсь, она соберется и выиграет чемпионат мира»
сегодня, 09:58
Щербакова выступит с показательным номером в финале «Битвы школ»
сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
