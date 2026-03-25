На «Русском вызове» появятся специальные призы за первое место в каждом виде

На турнире фигуристов «Русский вызов» появятся новые спецпризы.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) и Первый канал опубликовали регламент турнира шоу-программ «Русский вызов».

Турнир пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.

«Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника фигурного катания, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение.

Любое творческое, техническое и музыкальное решение – без ограничений, с одним условием: доставить зрителям радость!» – сказано в регламенте.

Оценки участников будут складываться из трех равных частей:

средняя сумма баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства

средняя суммы баллов специалистов, профессионально связанных с фигурным катанием

средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос)

Дополнительно присуждаются следующие специальные призы:

специальный приз зрительских симпатий участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей в зале

специальный приз лучшему спортсмену/дуэту, получившему самую высокую среднюю сумму баллов в своем виде (спортивные пары, танцевальные дуэты, мужчины, женщины)

специальный приз от жюри. Член жюри сможет вручить приз участнику, проявившему на льду лучшие качества, связанные со своей профессиональной деятельностью, такие как хореография, актерское мастерство, музыкальное решение, оригинальный костюм или техническая сложность

За победу на турнире предусмотрены призовые 5 млн рублей, за второе место – 2,5 млн, за третье – 1 млн, за каждый специальный приз – 1 млн.