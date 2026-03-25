На «Русском вызове» появятся специальные призы за первое место в каждом виде

На турнире фигуристов «Русский вызов» появятся новые спецпризы.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал опубликовали регламент турнира шоу-программ «Русский вызов».

Турнир пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.

«Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника фигурного катания, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение.

Любое творческое, техническое и музыкальное решение – без ограничений, с одним условием: доставить зрителям радость!» – сказано в регламенте.

Оценки участников будут складываться из трех равных частей:

  • средняя сумма баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства

  • средняя суммы баллов специалистов, профессионально связанных с фигурным катанием

  • средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос)

Дополнительно присуждаются следующие специальные призы:

  • специальный приз зрительских симпатий участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей в зале

  • специальный приз лучшему спортсмену/дуэту, получившему самую высокую среднюю сумму баллов в своем виде (спортивные пары, танцевальные дуэты, мужчины, женщины)

  • специальный приз от жюри. Член жюри сможет вручить приз участнику, проявившему на льду лучшие качества, связанные со своей профессиональной деятельностью, такие как хореография, актерское мастерство, музыкальное решение, оригинальный костюм или техническая сложность

За победу на турнире предусмотрены призовые 5 млн рублей, за второе место – 2,5 млн, за третье – 1 млн, за каждый специальный приз – 1 млн.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
Как интересно! Кто же победит в танцевальных дуэтах?
Ответ Антоновка
Как интересно! Кто же победит в танцевальных дуэтах?
Интрига года😆😆😆
Ответ Антоновка
Как интересно! Кто же победит в танцевальных дуэтах?
А можете поинтересоваться, кому больше поставили судьи, а за кого больше зрителей проголосовало в прошлом году, это ведь несложно, а потом накидывать будете, заодно посмотрите, кто в 24 году получил приз зрительских симпатий)
После шикарного номера Матвея на первом Вызове показали глазки судей... 👀
Они вообще не в курсе происходящего были, недоумение на лицах. На видео посмотрите.
А зал так поддерживал, я была на стадионе.
Так что ничего хорошего от любого судейства не жду.
Ответ PERLA
После шикарного номера Матвея на первом Вызове показали глазки судей... 👀 Они вообще не в курсе происходящего были, недоумение на лицах. На видео посмотрите. А зал так поддерживал, я была на стадионе. Так что ничего хорошего от любого судейства не жду.
Ничего в нем шикарного не было
Отдельным пунктом нужно было добавить: скамейки строго запрещены.
без призов никто не уйдет, в общем.
авербуховская шарашка
Это правильно наконец-то додумались, ещё бы разрыв за первое, второе и третье место сделать меньше совсем было бы хорошо
А почему за первое место так мало дают? Всего 5 миллионов?! А не 50.000.000?! Спортсмены же должны хорошо зарабатывать, не то что инженеры, врачи, учителя, геологи, металлурги....
«Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника фигурного катания, пробуждать у зрителей добрые и положительные эмоции, удивлять мастерством и поднимать настроение. Разве в предыдущие годы был не подобный регламент. Но побеждали не праздничные , зажигательные номера, поднимающие настроение , а грустные и порой печальные номера Ягудина, Щербаковой, Туктамышевой.
Никто не уйдет обиженным
"средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос)"
Что билеты у зрителей будут собирать после каждого выступления?
Ответ floret
"средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос)" Что билеты у зрителей будут собирать после каждого выступления?
Вот именно, при отсутствии интернета он-лайн голосовалка работать не будет.
Хорошая новость, поддерживаю!
