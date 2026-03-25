  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Валиева, Загитова, Гуменник, Кондратюк, Трусова и Игнатов, Косторная и Куница выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов»
8

Валиева, Загитова, Трусова, Гуменник, Косторная выступят на «Русском вызове».

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов»:

  • Дмитрий Алиев

  • Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

  • Камила Валиева

  • Татьяна Волосожар – Максим Траньков

  • Матвей Ветлугин

  • Петр Гуменник

  • Алина Загитова

  • Мария Захарова

  • Василиса Кагановская – Максим Некрасов

  • Марк Кондратюк

  • Алена Косторная – Георгий Куница

  • Екатерина Миронова – Евгений Устенко

  • Анастасия Мишина – Александр Галлямов

  • Андрей Мозалев (Алиса Двоеглазова)

  • Софья Муравьева

  • Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

  • Софья Самодурова

  • Дарья Садкова

  • Евгений Семененко

  • Виктория Синицина – Никита Кацалапов

  • Ксения Синицына

  • Александра Степанова – Иван Букин

  • Евгения Тарасова – Владимир Морозов

  • Александра Трусова – Макар Игнатов

  • Елизавета Туктамышева

  • Анна Фролова

Турнир пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ого, после дикого судейства, столько народу хотят ещё выступить…
Ответ miladoc1
Ого, после дикого судейства, столько народу хотят ещё выступить…
Бабки бабки бабки !
Интересно будет посмотреть номер, где Мозалев превращается в Двоеглазову и прыгает четверной лутц👍🤘
Передоз ФК. Странно что бессменного чемпиона Ягудина нет. Силы копит на шоу с Лисьим?!
вспоминая прошлые годы, будет или кринж или мрак
А судьи кто, вновь будут говорить: извините , ничего не понимаю в ФК, но мне так показалось и я так проголосовал . Артисты будут судить или как на ЛП по понятиям .
Интересно, почему Алиса с скобках? В качестве реквизита будет выступать?)
блин, опять Саша с мужем...
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
