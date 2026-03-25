Валиева, Загитова, Гуменник, Кондратюк, Трусова и Игнатов, Косторная и Куница выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов»
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов»:
Дмитрий Алиев
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Камила Валиева
Татьяна Волосожар – Максим Траньков
Матвей Ветлугин
Петр Гуменник
Алина Загитова
Мария Захарова
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Марк Кондратюк
Алена Косторная – Георгий Куница
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Андрей Мозалев (Алиса Двоеглазова)
Софья Муравьева
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Софья Самодурова
Дарья Садкова
Евгений Семененко
Виктория Синицина – Никита Кацалапов
Ксения Синицына
Александра Степанова – Иван Букин
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Александра Трусова – Макар Игнатов
Елизавета Туктамышева
Анна Фролова
Турнир пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.