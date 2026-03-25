  Спартакиада учащихся России. Заикина, Корчажникова, Царегородцева, Агафонова, Шакирова, Николаева выступят с произвольными программами
Спартакиада учащихся России. Заикина, Корчажникова, Царегородцева, Агафонова, Шакирова, Николаева выступят с произвольными программами

Фигуристки Заикина и Корчажникова покажут произвольные программы на Спартакиаде.

25 марта фигуристки представят произвольные программы на Спартакиаде учащихся России в Саранске.

Спартакиада учащихся (юношеская) России

Саранск

Дeвoчки, 1-й спортивный рaзряд

Начало произвольной программы – 13:45 по московскому времени, прямая трансляцияФФККР.

После короткой программы

1. Алиса Заикина – 71,06

2. Дарья Царегородцева – 69,30

3. Екатерина Корчажникова – 68,35

4. Марта Агафонова – 66,44

5. Марьяна Шакирова – 65,61

6. Елизавета Николаева – 64,40

7. Нона Ковина – 64,26

8. Полина Винкус – 63,22

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Екатерина Корчажникова
Алиса Заикина
Дарья Царегородцева
Катя Корчажникова два квада из трех чисто
Девочкам удачи.
Малика Фатыкова на 4С зашла. Сильно степанула, почти упала, но попытка вполне рабочая была
Заикина видимо не в курсе что столько "понтов" не нравятся одному беспонтовому функционеру.
Ответ Лакс
Заикина видимо не в курсе что столько "понтов" не нравятся одному беспонтовому функционеру.
И Корчажникова не в курсе...
Не понял распределения первых мест. Да, Катя упала со второго 4С, но всё остальное, в том числи 4С и 4Т сделала чисто. У Алисы тоже три квада, но при этом бабочка и выезд в тройки с одного из прыжков. И главное, каким то образом компоненты у Заикиной больше чем у Корчажниковой. Алиса сильный джампер, спору нет, но в компах она уступает Кате. Тоже самое было и в КП. У Алисы был 3А, но отрыв там если и должен был быть, то не 3 балла.
Ну да ладно, пусть останется на совести судей. Главное, что призёры отобрались в сборную и Катя с Дашей в следующем сезоне могут катать по КМС. Алиса по возрасту и так туда проходила
Ответ Ягун Ягунини
Не понял распределения первых мест. Да, Катя упала со второго 4С, но всё остальное, в том числи 4С и 4Т сделала чисто. У Алисы тоже три квада, но при этом бабочка и выезд в тройки с одного из прыжков. И главное, каким то образом компоненты у Заикиной больше чем у Корчажниковой. Алиса сильный джампер, спору нет, но в компах она уступает Кате. Тоже самое было и в КП. У Алисы был 3А, но отрыв там если и должен был быть, то не 3 балла. Ну да ладно, пусть останется на совести судей. Главное, что призёры отобрались в сборную и Катя с Дашей в следующем сезоне могут катать по КМС. Алиса по возрасту и так туда проходила
Алиса зажата, тоже не понял почему компоненты выше Кати.
Ответ Ягун Ягунини
Не понял распределения первых мест. Да, Катя упала со второго 4С, но всё остальное, в том числи 4С и 4Т сделала чисто. У Алисы тоже три квада, но при этом бабочка и выезд в тройки с одного из прыжков. И главное, каким то образом компоненты у Заикиной больше чем у Корчажниковой. Алиса сильный джампер, спору нет, но в компах она уступает Кате. Тоже самое было и в КП. У Алисы был 3А, но отрыв там если и должен был быть, то не 3 балла. Ну да ладно, пусть останется на совести судей. Главное, что призёры отобрались в сборную и Катя с Дашей в следующем сезоне могут катать по КМС. Алиса по возрасту и так туда проходила
У Алисы Заикиной - 3 чистые квады ( 4Т , 4С и 4Т-ойлер-3С) .
Поздравляю Алису и в плане будущем удачи ей и тр. С. Давыдов !
Жаль, что триксель у Полины Винкус не получается на данный момент .
Знаю людей, которые были готовы взять билет туда-обратно Питер-Москва-Питер только чтобы посмотреть 1 прокат Кати Корчажниковой. Сам взял по одному билету на каждое Шоу Тутберитзе в Москве (оба в один день). Потому что есть шанс, что там будет Катя.
Мемориал Жука. Заикина победила, Корчажникова – 2-я, Докукина – 3-я
27 февраля, 16:02
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
19 февраля, 06:09
Екатерина Корчажникова: «Тутберидзе добрая, но при этом требовательная. Ценю ее честность и трудолюбие»
15 декабря 2025, 08:28
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Губанова: «Это мой пятый чемпионат мира, и я впервые откатала короткую программу чисто, так что я очень счастлива»
8 минут назад
Эмбер Гленн: «После Олимпиады я долго болела, пила кучу антибиотиков. Горжусь, что взяла себя в руки, тренировалась и сохранила мотивацию быть на ЧМ»
16 минут назад
Ами Накаи: «Я давно не чувствовала такого сильного волнения, оно меня захлестнуло, из-за чего я не смогла правильно зайти на аксель»
17 минут назад
Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира
26 минут назад
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я
40 минут назад
Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»
59 минут назад
Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»
сегодня, 14:51
Распалась спортивная пара Ясмина Кадырова – Илья Миронов
сегодня, 13:53
Артемьева о четверных элементах в парном катании: «Наверное, сначала нужно делать акцент на чистоту»
сегодня, 12:49
На «Русском вызове» появятся специальные призы за первое место в каждом виде
сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
сегодня, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем