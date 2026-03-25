Татьяна Тарасова: «Всегда болею за Сакамото. Надеюсь, она соберется и выиграет чемпионат мира»

Тарасова: всегда болею за Сакамото, надеюсь, она выиграет ЧМ.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, за кого будет болеть на чемпионате мира в Праге.

– Сможет ли Илья Малинин реабилитироваться за Олимпиаду и выиграть этот турнир?

– Я буду очень рада, если он сможет. Это нужно, чтобы он реабилитировался.

– У кого из женщин будет больше шансов на победу? Лью снялась, а у Сакамото это последний турнир.

– Я всегда болею за Каори . Надеюсь, что она как‑то подберется, соберется и выиграет чемпионат мира, – сказала Тарасова.