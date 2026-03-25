Татьяна Тарасова: «Всегда болею за Сакамото. Надеюсь, она соберется и выиграет чемпионат мира»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, за кого будет болеть на чемпионате мира в Праге.

– Сможет ли Илья Малинин реабилитироваться за Олимпиаду и выиграть этот турнир?

– Я буду очень рада, если он сможет. Это нужно, чтобы он реабилитировался.

– У кого из женщин будет больше шансов на победу? Лью снялась, а у Сакамото это последний турнир.

– Я всегда болею за Каори. Надеюсь, что она как‑то подберется, соберется и выиграет чемпионат мира, – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
А я за Эмбер. У Сакамото медалей Чемпионатов Мира и так неприлично много😁
У американцев и так много золота - в этом году командник, на ОИ 22 в наглую забрали, поэтому - обойдутся.
Я за молодежь с ультраси, пусть Накаи победит. Американцев на этом турнире вообще не должно быть, потому что наших так и не вернули.
ЧМ не будет никакой реабилитацией ОИ. Это отдельное соревнование.
Я думаю на ЧМ проигрывать некому, победит.
Тоже желаю золота Каори. Сердце разобьётся, если её последние прокаты в карьере получатся неидеальными. Надеюсь, Каори действительно готова, если решила ехать на этот ЧМ, а то в Японии много достойных более молодых фигуристок, которым можно было бы уже уступить путёвку в данной ситуации.
Хочется что бы Сакамото победила, это ее последний сезон
Поддержу Каори и желаю ей победы!
Если всегда, то значит слабо болела ТАТ потому что еще с юниорок Каори всегда проигрывала нашим.
Ну или просто у Каори лет 10 один и тот же слабый контент. И даже с ним не всегда справлялась.
С таким и даже с чуть более сложным контентом наши чемпионки тоже могли бы кататься и забирать подиум 10-12 лет при условии не пополнения сборной молодыми, здоровыми и сильными.
Если бы…
Каори притягивает прям к просмотру ЧМ, с интесом посмотрю ЖО.
