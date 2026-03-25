Татьяна Тарасова: «Всегда болею за Сакамото. Надеюсь, она соберется и выиграет чемпионат мира»
Тарасова: всегда болею за Сакамото, надеюсь, она выиграет ЧМ.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, за кого будет болеть на чемпионате мира в Праге.
– Сможет ли Илья Малинин реабилитироваться за Олимпиаду и выиграть этот турнир?
– Я буду очень рада, если он сможет. Это нужно, чтобы он реабилитировался.
– У кого из женщин будет больше шансов на победу? Лью снялась, а у Сакамото это последний турнир.
– Я всегда болею за Каори. Надеюсь, что она как‑то подберется, соберется и выиграет чемпионат мира, – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Ну или просто у Каори лет 10 один и тот же слабый контент. И даже с ним не всегда справлялась.
С таким и даже с чуть более сложным контентом наши чемпионки тоже могли бы кататься и забирать подиум 10-12 лет при условии не пополнения сборной молодыми, здоровыми и сильными.