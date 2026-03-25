Щербакова выступит с показательным номером в финале «Битвы школ».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит с показательным номером в финале Кубка Московского спорта «Битва школ».

Соревнования пройдут 4-5 апреля на «Навка Арене».

Хедлайнерами музыкальной части финала станут исполнители Милу и Хабиб.