Елена Вайцеховская: «Чемпионат мира лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом»
Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о снятии фигуристов-чемпионов с чемпионата мира-2026 в Праге.
«Не отреагировать на начало чемпионата мира по фигурке было бы неправильно, и, пока не начались соревнования, некоторые мысли по снятию Алисы Лью и Михаила Шайдорова.
На мой взгляд, абсолютно логичный ход. Свежие чемпионы всегда стоят на спонсорском рынке (как и рынке шоу-бизнеса) дороже проигравших, ну а дальше чистая арифметика. Поставь того же Шайдорова против… Даже не Кагиямы и Сато, а Пети Гуменника в пяти подряд выступлениях, и я уверена, что он не будет лучшим.
Да, выступил в Милане блестяще, вопросов нет, но это был тот самый случай, когда на свой пик человек вышел в единственно нужный момент сезона. А раз он единственно нужный, то ставить титул под сомнение точно не стоит.
Та же история с Алисой Лью. Она – фигуристка-праздник, фигуристка-вдохновение, в то время как Каори Сакамото – крепкий профессионал с очень высокой (в отличие от Лью) нижней планкой результата. Рассчитывать на то, что вдохновение случится повторно и в нужный момент – так себе стратегия. Так что решение абсолютно верное.
Парадокс на самом деле: ЧМ лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом», – написала Вайцеховская.
Хотя нельзя сказать, что ЧМ вообще ничего не потерял. У девушек и так мало на кого интересно смотреть, Алиса хотя бы эмоции вносила яркие. Миша лично мне менее интересен в плане программ, но прыжки красивые и сложнее, чем у условных японцев.
Да и Миша Шайдоров тоже не с неба свалился на ОИ, все-таки чемпион ЧЧК, призер ЧМ. Конечно, вряд ли у Малинина случится такой эпик-фейл второй раз, но с другой стороны, мы и первого вообще не ожидали
Ну дураки же
4 года наши показали бы в жо и парах зарубу между собой, в мо и даже в танцах навязали борьбу лидерам, но мир не хочет зрелища, адреналина и конкуренции.
И очень жаль, что не будет Миши, Джуна и Джейсона. Они бы сделали ЧМ намного лучше. Почему Браун снялся вообще непонятно, даже если бы не поднялся высоко, на его катание всегда приятно посмотреть.
Говорю про одиночников.