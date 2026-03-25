  • Елена Вайцеховская: «Чемпионат мира лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом»
Елена Вайцеховская: «Чемпионат мира лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о снятии фигуристов-чемпионов с чемпионата мира-2026 в Праге.

«Не отреагировать на начало чемпионата мира по фигурке было бы неправильно, и, пока не начались соревнования, некоторые мысли по снятию Алисы Лью и Михаила Шайдорова.

На мой взгляд, абсолютно логичный ход. Свежие чемпионы всегда стоят на спонсорском рынке (как и рынке шоу-бизнеса) дороже проигравших, ну а дальше чистая арифметика. Поставь того же Шайдорова против… Даже не Кагиямы и Сато, а Пети Гуменника в пяти подряд выступлениях, и я уверена, что он не будет лучшим.

Да, выступил в Милане блестяще, вопросов нет, но это был тот самый случай, когда на свой пик человек вышел в единственно нужный момент сезона. А раз он единственно нужный, то ставить титул под сомнение точно не стоит.

Та же история с Алисой Лью. Она – фигуристка-праздник, фигуристка-вдохновение, в то время как Каори Сакамото – крепкий профессионал с очень высокой (в отличие от Лью) нижней планкой результата. Рассчитывать на то, что вдохновение случится повторно и в нужный момент – так себе стратегия. Так что решение абсолютно верное.

Парадокс на самом деле: ЧМ лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом», – написала Вайцеховская.

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
Ещё ЧМ лишился двух фигуристов, занявших 6 места. И в этом потерял.
Соглашусь и с вами, и с Вайцеховской))))

Хотя нельзя сказать, что ЧМ вообще ничего не потерял. У девушек и так мало на кого интересно смотреть, Алиса хотя бы эмоции вносила яркие. Миша лично мне менее интересен в плане программ, но прыжки красивые и сложнее, чем у условных японцев.
Поддерживаю.
Вообще, очень точное определение. Даже удивительно
Меня Шайдоров поразил тем , что обезличил в ноль все , что он получил от русской школы фигурного катания даже больше, чем своей победой!!!! Но то вознаграждение , которое он получил в Казахстане , наверное стоило того для него ….. главное потом там свое место найти….
Ну, Алиса уже обходила Каори на ЧМ, ничто бы не помешало ей сделать это еще раз, тем более в статусе ОЧ.
Да и Миша Шайдоров тоже не с неба свалился на ОИ, все-таки чемпион ЧЧК, призер ЧМ. Конечно, вряд ли у Малинина случится такой эпик-фейл второй раз, но с другой стороны, мы и первого вообще не ожидали
Вот не думала , что запишусь в адвокаты Шайдорова М. ( не мой фигурист от слова совсем). Но когда его пытаются "размазать" за то, что посмел победить, во мне закипает гнев. Человек выдал два чистых и сложнейших проката , и победил НЕ потому, что он меньше ошибался соперников , а потому что Не ошибся вообще (ПП). И не надо мантру, если бы Малинин, Кагияма, Сато, Адам Сяо Хим Фа, Ча Джунхван (список можно продолжить) не провалили программы в разной степени.
Не он победил, Малинин проиграл.
Справедливости ради, две видимые ошибки: степаут на лутце и тяжелый шмяк на флипе у него были. Про те ошибки, которые видны только судьям я молчу. А так, я считаю что Димаш прикрыл Михаила своим пением, под такой нервяк только так резко и катать, если б было под изначального Челентано уже бы чувствовался диссонанс. А что касается поведения Миши после - ну не орлом оказался, не орлом. Сразу стал агитировать за новую конституцию, отрабатывать квартирки так сказать. Готовят из него свадебного генерала. ну это его выбор. А вот то трусливое, иначе не скажешь, перечисление фигурнокатательных держав включая Китай но исключая Россию уже стало притчей воязыцех. Просто парень мягко скажем не интеллектуал
ISU примерно так же рассуждал про отстранение российских спортсменов.
И в результате уронил уровень всех соревнований примерно лет на 10-15, кроме танцев разве что.
На протяжении 4 лет Чемпионат мира лишается сильнейшей сборной России.
Ну дураки же
4 года наши показали бы в жо и парах зарубу между собой, в мо и даже в танцах навязали борьбу лидерам, но мир не хочет зрелища, адреналина и конкуренции.
И даже не поспоришь, ничего ЧМ не проиграл. Для меня, как зрителя, то уж точно. ))
Шайдров победил ,но не превзошел...
И так осталось много интересных фигуристов. С удовольствием посмотрю на Илью, Адама, Нику, Шуна, Сакамото, Гленн. У Изабо, Юмы, Грассля и прочих классных фигуристов тоже много поклонников. Поболею за наших Диаса и Софу.
И очень жаль, что не будет Миши, Джуна и Джейсона. Они бы сделали ЧМ намного лучше. Почему Браун снялся вообще непонятно, даже если бы не поднялся высоко, на его катание всегда приятно посмотреть.
Говорю про одиночников.
Видать Браун - всё.. На Чсша был совсем плох. Вот почему Джуна не будет - не понятно. Он бы очень украсил ЧМ.
Главное, чтобы не в армию. Вроде где-то видела, что травмы накопились.
