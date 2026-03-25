Елена Вайцеховская: «Чемпионат мира лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом»

Вайцеховская: ЧМ лишился олимпийских чемпионов, но ничего от этого не потерял.

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о снятии фигуристов-чемпионов с чемпионата мира-2026 в Праге.

«Не отреагировать на начало чемпионата мира по фигурке было бы неправильно, и, пока не начались соревнования, некоторые мысли по снятию Алисы Лью и Михаила Шайдорова .

На мой взгляд, абсолютно логичный ход. Свежие чемпионы всегда стоят на спонсорском рынке (как и рынке шоу-бизнеса) дороже проигравших, ну а дальше чистая арифметика. Поставь того же Шайдорова против… Даже не Кагиямы и Сато, а Пети Гуменника в пяти подряд выступлениях, и я уверена, что он не будет лучшим.

Да, выступил в Милане блестяще, вопросов нет, но это был тот самый случай, когда на свой пик человек вышел в единственно нужный момент сезона. А раз он единственно нужный, то ставить титул под сомнение точно не стоит.

Та же история с Алисой Лью. Она – фигуристка-праздник, фигуристка-вдохновение, в то время как Каори Сакамото – крепкий профессионал с очень высокой (в отличие от Лью) нижней планкой результата. Рассчитывать на то, что вдохновение случится повторно и в нужный момент – так себе стратегия. Так что решение абсолютно верное.

Парадокс на самом деле: ЧМ лишился в одиночном катании двух олимпийских чемпионов и совершенно ничего не потерял при этом», – написала Вайцеховская.

