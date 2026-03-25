  Плющенко о том, что его признали лучшим фигуристом России XXI века по версии «СЭ»: «Меня сто процентов еще обойдут, это же спорт. И я бы хотел этого!»
Плющенко о том, что его признали лучшим фигуристом России XXI века по версии «СЭ»: «Меня сто процентов еще обойдут, это же спорт. И я бы хотел этого!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о том, что его признали лучшим фигуристом России XXI века по версии «Спорт-Экспресса».

В голосовании «СЭ» приняли участие журналисты топовых спортивных СМИ и эксперты. Плющенко занял первое место, Алексей Ягудин – второй, Татьяна Волосожар и Максим Траньков – третьи, Татьяна Навка и Роман Костомаров – четвертые, Алина Загитова – пятая, Евгения Медведева – шестая, Анна Щербакова – десятая.

«Во-первых, спасибо. Во-вторых, конечно, меня сто процентов еще обойдут, победят и обкатают, это же спорт. И я бы хотел этого! Чтобы результаты росли, чтобы ребята катались как можно дольше. Мой пример показал, что можно кататься несколько олимпийских циклов.

Думаю, обязательно будут такие спортсмены. Если брать весь мир, то Илья Малинин может переписать рекорды. Шайдоров может, японцы. Потом новые талантливые спортсмены появятся.

Мне кажется, прогресс будет в первую очередь в сторону прыжков. Какой-то другой сейчас придумать сложно, потому что фигурное катание наконец довели до ума. И вращения ценятся, и связки, и катание, и интерпретация образа, и костюм — все важно. И, конечно, техника. Мне кажется, что нам, а точнее, руководству ISU стоит подумать об изменениях в нашем виде спорта», – рассказал Плющенко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
Такое ощущение, что рейтинг составляли по балобольству) кто больше кринжа выдал в фигурке
Тогда бы ЕМ была бы на первом месте.
да там эксперты те еще) какая-то Карина Точилова поставила Трусову на 1 место например. Траньков вообще за себя голосовал. Фикция как обычно в общем.
Не то, чтобы мне нравился Евген, но из всей плеяды наших прекрасных чемпионов у него была выдающаяся реально длинная карьера. Причем именно медальная карьера. Поэтому да, наверное именно по совокупности разных показателей он безусловный топ среди фигуристов. Объективно.
И без этого рейтинга Плющенко на первом месте пока.
СЭ вообще нелигитимная помойка)
Ни о чем. Опрошены 25 человек. да и век только начался
Странное и субъективное голосование. по принципу нравится-не нравится.
Не сильно разбираюсь в фигурке, но я болел за Ягудина
За первую четверть века у Плющенко конкурентов, признаюсь, не вижу. Но, конечно же, появятся.
Мой выбор: Плющенко, Слуцкая, Навка-Костомаров (гм, Турин получается).
А в чем Навка-Костомаров уникальны?
Прекрасно выступили в Турине.
Так Ягудин больше ЧМ выиграл и в очном противостоянии громил Плющенко
Сколько лет выступал на медальном уровне Леша? И не всю карьеру он громил Евгения. Они постоянно менялись местами.
И сколько лет катался Плющенко?
Личные предпочтения в таких голосованиях лучше отодвигать подальше.
Мне так вообще Гуменник больше них обоих импонирует ))))
Так лучшего по титулам определяют
Это его где выбрали, там, где он якобы колонку ведёт??
