Плющенко о том, что его признали лучшим фигуристом России XXI века по версии «СЭ»: «Меня сто процентов еще обойдут, это же спорт. И я бы хотел этого!»

Плющенко оценил свое признание лучшим фигуристом России XXI века по версии «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о том, что его признали лучшим фигуристом России XXI века по версии «Спорт-Экспресса».

В голосовании «СЭ» приняли участие журналисты топовых спортивных СМИ и эксперты. Плющенко занял первое место , Алексей Ягудин – второй, Татьяна Волосожар и Максим Траньков – третьи, Татьяна Навка и Роман Костомаров – четвертые, Алина Загитова – пятая, Евгения Медведева – шестая, Анна Щербакова – десятая.

«Во-первых, спасибо. Во-вторых, конечно, меня сто процентов еще обойдут, победят и обкатают, это же спорт. И я бы хотел этого! Чтобы результаты росли, чтобы ребята катались как можно дольше. Мой пример показал, что можно кататься несколько олимпийских циклов.

Думаю, обязательно будут такие спортсмены. Если брать весь мир, то Илья Малинин может переписать рекорды. Шайдоров может, японцы. Потом новые талантливые спортсмены появятся.

Мне кажется, прогресс будет в первую очередь в сторону прыжков. Какой-то другой сейчас придумать сложно, потому что фигурное катание наконец довели до ума. И вращения ценятся, и связки, и катание, и интерпретация образа, и костюм — все важно. И, конечно, техника. Мне кажется, что нам, а точнее, руководству ISU стоит подумать об изменениях в нашем виде спорта», – рассказал Плющенко.