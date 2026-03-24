Каори Сакамото: «Хочу добиться на чемпионате мира максимального результата, показать все, что не получилось на Олимпиаде»

Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Праге.

На Олимпиаде-2026 в Милане Сакамото завоевала серебро, уступив американке Алисе Лью.

«Вернувшись домой после Олимпийских игр, я проспала около 28 часов. Потом я взяла 10 дней отпуска, много общалась с друзьями и отдыхала.

Во время Олимпиады я еще не была уверена, что поеду на чемпионат мира, но практически сразу после выступления в произвольной программе я решила, что хочу поехать. 

Все, что у меня не получилось показать на Играх, я хочу вернуть здесь и добиться максимального результата», – приводит слова Сакамото Golden Skate. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
Всегда нравилась Каори, труженица. Успехов ей.
Удачи Каори!
Пусть это чемпионат будет чемпионатом Каори!
Последний турнир Каори 🥹 Пусть все получится!
Интересно, может и Самоделкина медаль зацепит на этом ЧМ.
Мне кажется шанс есть.
Мне кажется, что нет, если только все претендентки наваляют, а Софа выступит чисто. Посмотрела в тг ее сегодняшний тренировочный прокат, выглядит тяжеловатой. Впечатление, что немного поправилась. Она и так девушка крупная, ей лишние кг не нужны. Но может мне только показалось, а на самом деле вес остался прежним.
Поддержу Каори, желаю ей успешного выступления на чемпионате мира по фигурному катанию!
Удачи Каори..
Если Каори выиграет ЧМ, то войдёт в топ 5 фигуристок в истории по числу побед на ЧМ и ОИ. Поистине великая фигуристка, кто бы что не говорил.
Хороший настрой у Каори.
Пусть всё получится. Ждём лучшие прокаты в сезоне.
жаль, перед ОИ такого не было, а было "мне будет достаточно серебра".
сколько же часов/дней недосыпа накопилось у неё за карьеру если может проспать за раз 28ч.(
Про младенчество спросить уже некого, но за сознательную жизнь ни разу не осилил даже 12 часов. Тело иногда, например в армии и хотело, но голова не позволяла телу.
Каори же девушка, а на олимпиаде пришлось выкладываться как мужику. Катать 4 проги.
