Каори Сакамото: «Хочу добиться на чемпионате мира максимального результата, показать все, что не получилось на Олимпиаде»

Сакамото: хочу добиться максимального результата на чемпионате мира.

Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Праге.

На Олимпиаде-2026 в Милане Сакамото завоевала серебро, уступив американке Алисе Лью.

«Вернувшись домой после Олимпийских игр, я проспала около 28 часов. Потом я взяла 10 дней отпуска, много общалась с друзьями и отдыхала.

Во время Олимпиады я еще не была уверена, что поеду на чемпионат мира, но практически сразу после выступления в произвольной программе я решила, что хочу поехать.

Все, что у меня не получилось показать на Играх, я хочу вернуть здесь и добиться максимального результата», – приводит слова Сакамото Golden Skate.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге