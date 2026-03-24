Каори Сакамото: «Хочу добиться на чемпионате мира максимального результата, показать все, что не получилось на Олимпиаде»
Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Праге.
На Олимпиаде-2026 в Милане Сакамото завоевала серебро, уступив американке Алисе Лью.
«Вернувшись домой после Олимпийских игр, я проспала около 28 часов. Потом я взяла 10 дней отпуска, много общалась с друзьями и отдыхала.
Во время Олимпиады я еще не была уверена, что поеду на чемпионат мира, но практически сразу после выступления в произвольной программе я решила, что хочу поехать.
Все, что у меня не получилось показать на Играх, я хочу вернуть здесь и добиться максимального результата», – приводит слова Сакамото Golden Skate.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пусть всё получится. Ждём лучшие прокаты в сезоне.
Про младенчество спросить уже некого, но за сознательную жизнь ни разу не осилил даже 12 часов. Тело иногда, например в армии и хотело, но голова не позволяла телу.