Малинин и Гленн вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа», Бурн и Ришо претендуют на «Лучшего хореографа»

Малинин, Гленн и Кагияма вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards.

На премию в номинации «Лучшая программа» претендуют Илья Малинин (США), Эмбер Гленн (США) и Юма Кагияма (Япония). Все фигуристы номинированы за короткие программы.

В номинации «Лучший костюм» в тройку вошли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (за произвольный танец), американка Эмбер Гленн (за короткую программу) и Илья Малинин из США (за произвольную программу).

В категории «Лучший тренер» в тройку номинантов вошли Дэймон Аллен, Масакадзу Кагияма и Филипп Ди Гульельмо.

На звание «Лучший хореограф» претендуют Ше-Линн Бурн, Массимо Скали и Бенуа Ришо.

Церемония награждения ISU Skating Awards пройдет 29 марта в Праге.