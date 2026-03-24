Малинин и Гленн вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа», Бурн и Ришо претендуют на «Лучшего хореографа»
На премию в номинации «Лучшая программа» претендуют Илья Малинин (США), Эмбер Гленн (США) и Юма Кагияма (Япония). Все фигуристы номинированы за короткие программы.
В номинации «Лучший костюм» в тройку вошли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (за произвольный танец), американка Эмбер Гленн (за короткую программу) и Илья Малинин из США (за произвольную программу).
В категории «Лучший тренер» в тройку номинантов вошли Дэймон Аллен, Масакадзу Кагияма и Филипп Ди Гульельмо.
На звание «Лучший хореограф» претендуют Ше-Линн Бурн, Массимо Скали и Бенуа Ришо.
Церемония награждения ISU Skating Awards пройдет 29 марта в Праге.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
А короткая лучшая в этом сезоне - у Казуки Томоно (постановка Ше-Линн Бурн). У Юмы тоже неплохая. Произвольные у всех в этом сезоне либо неудачные, либо ничего особенного.
Малинин лишний, у него и короткая - трэш, и костюм к произвольной - безвкусица.
