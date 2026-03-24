  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Малинин и Гленн вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа», Бурн и Ришо претендуют на «Лучшего хореографа»
9

Малинин и Гленн вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа», Бурн и Ришо претендуют на «Лучшего хореографа»

Малинин, Гленн и Кагияма вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards.

Стало известно, кто из фигуристов и тренеров вошел в шорт-листы ISU Skating Awards.

На премию в номинации «Лучшая программа» претендуют Илья Малинин (США), Эмбер Гленн (США) и Юма Кагияма (Япония). Все фигуристы номинированы за короткие программы. 

В номинации «Лучший костюм» в тройку вошли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (за произвольный танец), американка Эмбер Гленн (за короткую программу) и Илья Малинин из США (за произвольную программу). 

В категории «Лучший тренер» в тройку номинантов вошли Дэймон Аллен, Масакадзу Кагияма и Филипп Ди Гульельмо. 

На звание «Лучший хореограф» претендуют Ше-Линн Бурн, Массимо Скали и Бенуа Ришо.

Церемония награждения ISU Skating Awards пройдет 29 марта в Праге.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
женское катание
logoИлья Малинин
logoЭмбер Гленн
logoISU Skating Awards
logoсборная Японии
logoсборная США
logoПайпер Гиллес
мужское катание
logoЮма Кагияма
Бенуа Ришо
logoПоль Пуарье
Массимо Скали
Ше-Линн Бурн
logoсборная Канады
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где программа Адама, танец Сизерона и Фурнье-Бодри? У Юмы да, отличная короткая, остальные довольно странные выбор.
Как Малинин? Где глаза у номинирующих? В следующий раз машина для заливки льда победит?
ох, неужели Медичку с костюмом прокатили, а я думала премия специально для нее делалась)
Лучшая программа - Кит.
Закарян решил хоть куда-то своего протеже запихнуть
Нет, ну Маса и "лучший тренер" - понятия из параллельных вселенных. Прикол будет, если получит.
А короткая лучшая в этом сезоне - у Казуки Томоно (постановка Ше-Линн Бурн). У Юмы тоже неплохая. Произвольные у всех в этом сезоне либо неудачные, либо ничего особенного.
Малинин лишний, у него и короткая - трэш, и костюм к произвольной - безвкусица.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
