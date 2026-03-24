37

Дмитрий Губерниев: «Сейчас Валиевой надо доказывать, что она не просто продукт системы Тутберидзе»

Губерниев: верю в Валиеву, не сомневаюсь, что она вернется.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Камилы Валиевой на соревнования. 

Валиева представила на Кубке Первого канала новую короткую программу. Она заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Фигуристка выступила с программой впервые после завершения дисквалификации за триметазидин. 

«Не сомневаюсь, что Камила вернется, но было бы куда возвращаться. Она способна стать сильнее после всей ситуации. Камила – хорошая спортсменка, если она претендует на то, чтобы быть выдающейся, то будет сильнее.

Я в нее верю, она хорошая и волевая девочка. Сейчас ей надо доказывать, что она не просто продукт системы Этери Тутберидзе, а уже повзрослевшая девушка, познавшая все тяготы и несправедливости», – сказал Губерниев. 

Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
женское катание
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
logoЭтери Тутберидзе
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что плохого в "продукте системы ТШТ"? Вот именно, что в ТШТ есть система, которая позволяет ставить красивые и сложные программы. К сожалению, то, что мы увидели на Кубке Первого канала в исполнении Камилы, нельзя отнести ни к какой системе, сплошной хаос, начиная от губ и платья, заканчивая программой.
Ответ Просто любительфк
У Соколовской одни хиханьки хаханьки и улыбки.
Губерниев протухлый продукт системы Дегтярëва.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
С Алинкой переобщались? 😏
По мнению Губерниева, теперь Камиле надо доказывать, что она продукт Навки-Соколовской. Очень презентабельно.
Очевидно, что Губерниев продукт совсем другой системы., в которой мыслям тесно, а словам просторно)
А можно никому ничего не доказывать? А то у наших раздвоение - то кайфуй от спорта как Алиса, то постоянно кому-то что-то доказывай, вы там уже определитесь.
А чем плохо быть «продуктом Тутберидзе»?! Почему то Сизерон не стесняется после смены партнерши и возвращения в большой спорт делать это в своем старом монреальском штабе…. И новый успех на ОИ был связан именно с ним… А такому болвану на Губ-ев, стоит перестать совать свой длинный хейтерский нос во все виды спорта подряд
Почему она должна что-то доказывать да и ещё быть какой-то антагонисткой Тутберидзе , и вообще я что-то не понимаю , кто чей продукт ? Губер теперь за другую Татарку взялся ?
Лишь бы в новой системе продукт не оказался скоропортящимся...
Она уже доказывает.. становится продуктом Соколовской
Ответ Светлана Одинцова
Соколовская не называет своих спортсменов "продуктами". Да и "фабрики" у нее нет.
Ответ Anneta28
И результаты у мамы Светы соотвествующие. Полный провал.
Пожалуйста, пусть Камила не будет никому ничего доказывать, пусть катает красивые программы как она умеет и радует болельщиков своим талантом.
И пусть Навка наймет ей талантливого постановщика программ.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
