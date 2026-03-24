Дмитрий Губерниев: «Сейчас Валиевой надо доказывать, что она не просто продукт системы Тутберидзе»

Губерниев: верю в Валиеву, не сомневаюсь, что она вернется.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Камилы Валиевой на соревнования.

Валиева представила на Кубке Первого канала новую короткую программу. Она заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Фигуристка выступила с программой впервые после завершения дисквалификации за триметазидин.

«Не сомневаюсь, что Камила вернется, но было бы куда возвращаться. Она способна стать сильнее после всей ситуации. Камила – хорошая спортсменка, если она претендует на то, чтобы быть выдающейся, то будет сильнее.

Я в нее верю, она хорошая и волевая девочка. Сейчас ей надо доказывать, что она не просто продукт системы Этери Тутберидзе , а уже повзрослевшая девушка, познавшая все тяготы и несправедливости», – сказал Губерниев.

Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней