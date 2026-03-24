  Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Метелкина и Берулава, Ефимова и Митрофанов, Хазе и Володин выступят с короткими программами
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Метелкина и Берулава, Ефимова и Митрофанов, Хазе и Володин выступят с короткими программами

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге пары выступят с короткими программами.

Прага, Чехия

Начало – 20:15 по московскому времени, прямая трансляцияOkko. 

Первая разминка

1. Карина АкоповаНикита Рахманин (Армения)

2. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия)

3. Анна Валеси – Мартин Бидар (Чехия)

Вторая разминка

4. Софья Голиченко – Артем Даренский (Украина)

5. Ирма Кальдара – Рикардо Мальо (Италия)

6. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)

Третья разминка

7. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада)

9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Четвертая разминка

10. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

11. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

12. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Пятая разминка

14. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

15. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

16. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

17. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада)

Шестая разминка

18. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

19. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

20. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

21. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Можно посмотреть на Евроспорт 1 с 20:40 по мскв. вр.
Удачи Насте и Луке!
Всем парам удачных прокатов в исполнении короткой программы!
Удачи всем парам, поболею за немцев.
Желаю медали венграм. Не считаю, что их обделили на ОИ. С точки зрения компонентов они проиграли медалистам ОИ. Венгры были медленнее, тяжелее, скучнее по катанию, партнёрша на выезде с выброса скромно опускает глаза и смотрит в лёд, а не на партнёра. Венгры, в отличие от Метёлкиной или Минервы и Никиты, как будто стесняются себя подать, хотя очень хороши по элементам, стабильны. Короче, не олимпийской медали, но медали ЧМ венгры при чистых прокатах уже определённо заслуживают.
