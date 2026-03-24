Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Метелкина и Берулава, Ефимова и Митрофанов, Хазе и Володин выступят с короткими программами
25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге пары выступят с короткими программами.
Прага, Чехия
Женщины
Короткая программа
Начало – 20:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)
2. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия)
3. Анна Валеси – Мартин Бидар (Чехия)
Вторая разминка
4. Софья Голиченко – Артем Даренский (Украина)
5. Ирма Кальдара – Рикардо Мальо (Италия)
6. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)
Третья разминка
7. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада)
9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Четвертая разминка
10. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
11. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
12. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
Пятая разминка
14. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
15. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
16. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
17. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада)
Шестая разминка
18. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
19. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
20. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
21. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
Удачи Насте и Луке!