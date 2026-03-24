Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Губанова, Левито, Гленн, Петрыкина, Самоделкина выступят с короткими программами

Сакамото и Гленн выступят с короткими программами на чемпионате мира.

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге женщины представят короткие программы. Чемпионат мира по фигурному катанию-2026 Прага, Чехия Женщины Короткая программа Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Первая разминка 1. Барбора Вранкова (Чехия) 2. Наргиз Сулейманова (Азербайджан) 3. Анастасия Грачева (Молдова) 4. Ники Ворис (Нидерланды) 5. Чжан Жуйян (Китай) Вторая разминка 6. Меда Варякойте (Литва) 7. Стефания Яковлева (Кипр) 8. Юлия Ловренчич (Словения) 9. Натали Лангербаур (Эстония) 10. Джейд Ховин (Бельгия) Третья разминка 11. Кристен Спурс (Великобритания) 12. Александра Фейгин (Болгария) 13. Ольга Микутина (Австрия) 14. Ливия Кайзер (Швейцария) 15. Миа Риса Гомес (Норвегия) Четвертая разминка 16. Ида Кархунен (Финляндия) 17. Екатерина Куракова (Польша) 18. Юлия Саутер (Румыния) 19. Син Чжи А (Южная Корея) 20. Ли Хэ Ин (Южная Корея) 21. Лорин Шильд (Франция) Пятая разминка 22. Маделен Скизас (Канада) 23. Сара Эверхардт (США) 24. Софья Самоделкина (Казахстан) 25. Нина Пинзарроне (Бельгия) 26. Нина Петрыкина (Эстония) 27. Ами Накаи (Япония) Шестая разминка 28. Анастасия Губанова (Грузия) 29. Изабо Левито (США) 30. Лара Наки Гутманн (Италия) 31. Эмбер Гленн (США) 32. Каори Сакамото (Япония) 33. Моне Чиба (Япония)