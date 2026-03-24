  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Губанова, Левито, Гленн, Петрыкина, Самоделкина выступят с короткими программами
22

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Губанова, Левито, Гленн, Петрыкина, Самоделкина выступят с короткими программами

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге женщины представят короткие программы. 

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляцияOkko. 

Первая разминка

1. Барбора Вранкова (Чехия)

2. Наргиз Сулейманова (Азербайджан)

3. Анастасия Грачева (Молдова)

4. Ники Ворис (Нидерланды)

5. Чжан Жуйян (Китай)

Вторая разминка

6. Меда Варякойте (Литва)

7. Стефания Яковлева (Кипр)

8. Юлия Ловренчич (Словения)

9. Натали Лангербаур (Эстония)

10. Джейд Ховин (Бельгия)

Третья разминка

11. Кристен Спурс (Великобритания)

12. Александра Фейгин (Болгария)

13. Ольга Микутина (Австрия)

14. Ливия Кайзер (Швейцария)

15. Миа Риса Гомес (Норвегия)

Четвертая разминка

16. Ида Кархунен (Финляндия)

17. Екатерина Куракова (Польша)

18. Юлия Саутер (Румыния)

19. Син Чжи А (Южная Корея)

20. Ли Хэ Ин (Южная Корея)

21. Лорин Шильд (Франция)

Пятая разминка

22. Маделен Скизас (Канада)

23. Сара Эверхардт (США)

24. Софья Самоделкина (Казахстан)

25. Нина Пинзарроне (Бельгия)

26. Нина Петрыкина (Эстония)

27. Ами Накаи (Япония)

Шестая разминка

28. Анастасия Губанова (Грузия)

29. Изабо Левито (США)

30. Лара Наки Гутманн (Италия)

31. Эмбер Гленн (США)

32. Каори Сакамото (Япония)

33. Моне Чиба (Япония)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Самоделкина в этом сезоне сделала большой рывок.Она в элитной группе.Пусть у нее все удачно сложится на этом чемпионате мире.
Надеюсь, что Петрыкина и Самоделкана тоже поборются.
Удачи Сакамото и Самоделкиной!
За Самоделкину! )
Две подружки снова, как и в Милане, друг за другом.
Нинам всё прыгнуть и чисто откатать КП.
За Самоделку и Глен!
Сакамото- Гленн- Накаи
Хотелось бы золото для Эмбер Гленн
Ответ Вини
Хотелось бы золото для Эмбер Гленн
Очень хочется, чтобы освоенный в 25 триксель обернулся чем-то большим, чем победа на "чемпионате Японии"
Это же какие нервы нужны, чтоб 33 выступления посмотреть?
Табличка Чемпиона Мира.
https://results.isu.org/results/season2526/wc2026/
Евроспорт 1 с 16:30 по мск. вр.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Каори Сакамото: «Хочу добиться на чемпионате мира максимального результата, показать все, что не получилось на Олимпиаде»
сегодня, 19:46
Малинин и Гленн вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа», Бурн и Ришо претендуют на «Лучшего хореографа»
сегодня, 19:20
Дмитрий Губерниев: «Сейчас Валиевой надо доказывать, что она не просто продукт системы Тутберидзе»
сегодня, 19:08
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Метелкина и Берулава, Ефимова и Митрофанов, Хазе и Володин выступят с короткими программами
сегодня, 17:56
Медведева о выступлении Валиевой: «Необычный образ для Камилы, непривычное платье и музыка. Мне понравилось, она очень красивая»
сегодня, 16:10
Никита Сарновский: «Были мысли перейти в Петербург, там хорошая конкуренция. Но папа четко сказал – у тебя шило в жопе, мы тебя не отпустим»
сегодня, 15:45
Парсегова о совмещении одиночного и парного катания: «Никому не посоветую, это тяжело. У кого есть желание – пусть попробует, но не все справятся»
сегодня, 15:20
Парсегова о тренировках у Тутберидзе: «Здесь спокойная, рабочая обстановка. И тренеры работают гораздо больше, чем в предыдущих школах»
сегодня, 15:10
Сарновский о переходе от Плющенко к Тутберидзе: «У нас с сестрой было такое эмоциональное состояние – на душе тяжело. И в какой-то момент решились»
сегодня, 14:50
Ирина Роднина: «ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе МОК»
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем