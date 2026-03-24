Медведева о выступлении Валиевой: «Необычный образ для Камилы, непривычное платье и музыка. Мне понравилось, она очень красивая»

Медведева о новой программе Валиевой: необычный образ, мне понравилось.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в эфире шоу «Каток» оценила выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

Валиева представила новую короткую программу «Утомленное солнце» и заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Она выступила с программой впервые после завершения дисквалификации.

«Мне понравилось, честно. Мне кажется, она такая повзрослевшая, более спокойная. Я просто не представляю, как я бы дернулась на ее месте – вот так вот выходить, впервые за столько лет. Еще и не просто с тройными, а прям реально со сложным контентом, с четверным тулупом в короткой программе. Круто, что она в него пошла, не испугалась.

Необычный образ для нее, непривычное платье и музыка. Как будто вот другая обертка. Кому-то нравится, кому-то нет. Я считаю, она молодец. Она очень красивая, правда», – сказала Медведева.

«Конечно, это круто. Потому что я правда не верил, что она вернется. Хотя и говорил, что да, я верю, но внутри считал, что это серьезное испытание и четырехлетка – это очень много, нереально много. Когда она мне в глаза посмотрела и сказала «Я буду» – я такой: «Вау».

Но есть момент, что четверной тулуп, аксель... Она шикарно выглядит, и все это есть. Но именно соединить в программу, чтобы все было накатано – конечно, чуть больше времени нужно. Но есть следующий сезон», – добавил Алексей Ягудин .

