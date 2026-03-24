  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева о выступлении Валиевой: «Необычный образ для Камилы, непривычное платье и музыка. Мне понравилось, она очень красивая»
124

Медведева о выступлении Валиевой: «Необычный образ для Камилы, непривычное платье и музыка. Мне понравилось, она очень красивая»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в эфире шоу «Каток» оценила выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

Валиева представила новую короткую программу «Утомленное солнце» и заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Она выступила с программой впервые после завершения дисквалификации. 

«Мне понравилось, честно. Мне кажется, она такая повзрослевшая, более спокойная. Я просто не представляю, как я бы дернулась на ее месте – вот так вот выходить, впервые за столько лет. Еще и не просто с тройными, а прям реально со сложным контентом, с четверным тулупом в короткой программе. Круто, что она в него пошла, не испугалась. 

Необычный образ для нее, непривычное платье и музыка. Как будто вот другая обертка. Кому-то нравится, кому-то нет. Я считаю, она молодец. Она очень красивая, правда», – сказала Медведева. 

«Конечно, это круто. Потому что я правда не верил, что она вернется. Хотя и говорил, что да, я верю, но внутри считал, что это серьезное испытание и четырехлетка – это очень много, нереально много. Когда она мне в глаза посмотрела и сказала «Я буду» – я такой: «Вау». 

Но есть момент, что четверной тулуп, аксель... Она шикарно выглядит, и все это есть. Но именно соединить в программу, чтобы все было накатано – конечно, чуть больше времени нужно. Но есть следующий сезон», – добавил Алексей Ягудин

Наше женское катание во время бана жило по-старому, но изменилось больше всего

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoАлексей Ягудин
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Камила красивая, вот только все ее волшебство куда-то испарилось. От прежнего только уникальная растяжка осталась.
Ответ Marina Gunbina
Дайте ей время, всё наладится. Она сильно волновалась, это было заметно. Программу и платье поменяют, надеюсь, а трудолюбия ей не занимать
Ответ Елена_1116904375
Было заметно даже на стартовой позе, руки дрожали. Фигуристы говорят, для них межсезонье – это достаточно долгое время, чтобы забыть, как собираться перед публикой и не волноваться, а тут ситуация во много раз хуже. Кстати, вживую волшебства там было больше, чем в Черной пантере в последнем сезоне перед отстранением, вот уж там всё никак и с платьем попасть не могли, и программа все недостатки пубертата и формы на тот момент времени подчеркивала. Помню как от финальной позы все плевались)
Камила красивая с этим согласна и я рада, что она вернулась в спорт. Но программа мне не понравилась. Совсем не понравилась. Надеюсь, доработают или поменяют что то.
О какой четырехлетке они все говорят? Это какая-то коллективная амнезия или нелепая попытка преувеличить значимость возвращения?
Ответ EmperorNazer
Пытаются раздут и преувеличить
Ответ EmperorNazer
Или попытка стереть из памяти стремительную техническую деградацию Валиевой после Пекина в ещё боевом для ультрасищниц возрасте 16-17 лет, которая косвенно свидетельствует о том, что приём запрещённого вещества таки был) Как-будто этих полутора постолимпийских не очень впечатляющих сезонов до дисквала в ещё праймовом возрасте не было) Чтобы ассоциациировалась только с тем 15-летним космическим жеребёнком, который теперь возвращается на зло врагам)
Либо Медведева лукавит, либо страдает безвкусицей. Программа жуть, вокал отстойный, платье под стать программе. Это не подходит Камиле. После прекрасных программ, этот отстой даже досмотреть не смогла..
Ответ Marenka07
Медведева всегда следует политике партии.
Ответ Marenka07
А зачем ей лукавить, она вживую смотрела.Мне тоже понравилась сама Камила, музыка не очень, но для первого раза всё нормально было
1. Камила очень изменилась , как внешне , так и ментально . Другая улыбка , поведение .
2. Камила в другом ТШ , а каждый штаб имеет свой стиль или вкус .
Теперь нужно научиться воспринимать новую Камилу , а не сравнивать ее в программах 2- летней давности . Той Камилы мы не увидим , нравится нам это или нет . Если она осознанно перешла к Соколовской , значит хочет платья и программы в том стиле , которая представила . Это ее выбор .
Ответ Arraches
Её выбор. А наш выбор это все обсуждать, оценивать и в том числе сравнивать. Потому что это публичные выступления и потому что этот спорт существует для зрителей и благодаря зрителям.
Вот вы книги одного автора читаете и неужели не бывает такого «а вот эта не удалась», «а та книжка мне больше понравилась». И с мнением автора мнение читателя может не совпадать. Есть даже фильмы и книги, которые творцы некоторые считают неудачными, но при этом произведения - мировые бестселлеры.
Ответ Arraches
Камила вообще не изменилась. Повзраслела, да, но в остальном, даже удивительно, всё та же. Та же улыбка, движения, манеры, всё такое же поведение в команде, на тренировках, в жизни.
Я не могу сказать, что программа мне категорически не понравилась, но она очень "сырая" еще, возможно получится с ней что-то сделать. Камила, безусловно, красивая, хотя и с трудом узнаваемая). Но время идёт, девушка взрослеет, это абсолютно нормально. Мне кажется болельщикам нужно просто перестать искать в ней ту юную Камилу.
"Хотя и говорил, что да, я верю, но внутри считал, что это серьезное испытание и четырехлетка – это очень много, нереально много"
О какой "четырехлетке" говорит Ягудин? Что Чайковская, что Ягудин талдычат про 4 года пропуска. Не, я понимаю, что они очень уважают решение КАС, но создавать альтернативную реальность не нужно. Да и в решении КАС ничего не говорится о том, что они приказывают всем считать, что Камила не выступала и не тренировалась четыре года.
Ответ Александр Иванов
если бы дали меньше бана, то она бы уже давно вышла
Ответ Inary
Речь о том, что, несмотря на формально 4-летнюю дисквалификацию, по факту Валиева не соревновалась только два года, так как первые два года она провела на льду, пока шло следствие и суды.
Очень красивая - безусловно, но образ простоватый и непонятно, почему именно в таком платье нужно танцевать "Утомлённое солнце", сама постановка средняя для такой уникальной фигуристки, как Камила. Она была же очень хороша в I see red, уже выйдя из детского возраста. "Ваканда" ("Чёрная пантера") тоже в целом удалась. Я наивно ожидала, что в дальнейшем примерно так и станут преподносить взрослую Камилу.
Ответ Mariaku
Кто будет? Соколовская? 🤔
Я, честно говоря, не разочарована. Что-то подобное и ожидала. Надеюсь, теперь хоть Колю увидим в подходящих ему программах 🙏🙏🙏
Ответ Mariaku
"Пантеру" очень жестко критиковали: критиковали почти всё - нарезку музыки, хореографию, форму Камилы, а некоторые смешные иностранцы даже культурную апроприацию углядели в проге)) Прогу с капюшоном тоже очень жестко критиковали. Вот I see red приняли хорошо - это да. "Болеро" долго дорабатывали и меняли костюмы. Костюм к шедевральной КП олимпийского сезона меняли полностью. Так что к критике стоит относиться спокойно. И уж точно точно не стоит в стиле одной известной мамы паниковать и кричать, что всё пропало.
Камила первый раз после двухлетнего перерыва вышла на лед с кп , первый раз ! К полноценным тренировкам с тренером , на катке с действующими фигуристами приступила всего несколько месяцев назад , что от нее ждали , те кто падает в обморок от этой проги ? Ждали , что вот сейчас выйдет , как выдаст взрослую « Девочку на шаре « или что - то гениальное ? Напрасные ожидания и не имеющие оснований . Кто смотрел КПК не мог не увидеть , как сложно морально было Ками в первый день даже сидеть с ребятами , она была напряжена , не знала , как ее примут и только на второй день расслабилась и зажигала со всеми , хорошо ей тогда сказала Женя : добро пожаловать домой ! Все у Камилы еще будет , процесс идет , восстанавливает сложный контент , работать она умеет , природной грации и растяжки не растеряла , кто бы что не говорил , а Ками красива на льду ! Судить будем по новому сезону , к которому , надеюсь , и музыку , и постановку , и платье сделают лучшим образом ! Все правильно Женя сказала : программа необычная , а Камилла красивая !
Первое выступление Камилы после перерыва - это тот самый случай, когда надо поддержать, а не критиковать, дать время для адаптации к соревнованиям, для поиска нового стиля. Зачем сразу злобно набрасываться, по предстоящему сезону будет виден результат.
Ответ Shehina
Не видела, чтобы кто-то кроме постоянных хейтеров "набрасывался" на Камилу.
Ответ Shehina
Да вроде Камилу все поддерживают, вопросы к выбору кабацкой музыки, плохо сидящему платью и совершенно неузнаваемым рукам.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды
13 марта, 14:10
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
11 марта, 16:43
Каждая Олимпиада – испытание для Тутберидзе, но она «подумает об этом завтра»
24 февраля, 11:19
Рекомендуем
Главные новости
Каори Сакамото: «Хочу добиться на чемпионате мира максимального результата, показать все, что не получилось на Олимпиаде»
сегодня, 19:46
Малинин и Гленн вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа», Бурн и Ришо претендуют на «Лучшего хореографа»
сегодня, 19:20
Дмитрий Губерниев: «Сейчас Валиевой надо доказывать, что она не просто продукт системы Тутберидзе»
сегодня, 19:08
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Метелкина и Берулава, Ефимова и Митрофанов, Хазе и Володин выступят с короткими программами
сегодня, 17:56
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Губанова, Левито, Гленн, Петрыкина, Самоделкина выступят с короткими программами
сегодня, 17:40
Никита Сарновский: «Были мысли перейти в Петербург, там хорошая конкуренция. Но папа четко сказал – у тебя шило в жопе, мы тебя не отпустим»
сегодня, 15:45
Парсегова о совмещении одиночного и парного катания: «Никому не посоветую, это тяжело. У кого есть желание – пусть попробует, но не все справятся»
сегодня, 15:20
Парсегова о тренировках у Тутберидзе: «Здесь спокойная, рабочая обстановка. И тренеры работают гораздо больше, чем в предыдущих школах»
сегодня, 15:10
Сарновский о переходе от Плющенко к Тутберидзе: «У нас с сестрой было такое эмоциональное состояние – на душе тяжело. И в какой-то момент решились»
сегодня, 14:50
Ирина Роднина: «ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе МОК»
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем