Медведева о выступлении Валиевой: «Необычный образ для Камилы, непривычное платье и музыка. Мне понравилось, она очень красивая»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в эфире шоу «Каток» оценила выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.
Валиева представила новую короткую программу «Утомленное солнце» и заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Она выступила с программой впервые после завершения дисквалификации.
«Мне понравилось, честно. Мне кажется, она такая повзрослевшая, более спокойная. Я просто не представляю, как я бы дернулась на ее месте – вот так вот выходить, впервые за столько лет. Еще и не просто с тройными, а прям реально со сложным контентом, с четверным тулупом в короткой программе. Круто, что она в него пошла, не испугалась.
Необычный образ для нее, непривычное платье и музыка. Как будто вот другая обертка. Кому-то нравится, кому-то нет. Я считаю, она молодец. Она очень красивая, правда», – сказала Медведева.
«Конечно, это круто. Потому что я правда не верил, что она вернется. Хотя и говорил, что да, я верю, но внутри считал, что это серьезное испытание и четырехлетка – это очень много, нереально много. Когда она мне в глаза посмотрела и сказала «Я буду» – я такой: «Вау».
Но есть момент, что четверной тулуп, аксель... Она шикарно выглядит, и все это есть. Но именно соединить в программу, чтобы все было накатано – конечно, чуть больше времени нужно. Но есть следующий сезон», – добавил Алексей Ягудин.
Наше женское катание во время бана жило по-старому, но изменилось больше всего
2. Камила в другом ТШ , а каждый штаб имеет свой стиль или вкус .
Теперь нужно научиться воспринимать новую Камилу , а не сравнивать ее в программах 2- летней давности . Той Камилы мы не увидим , нравится нам это или нет . Если она осознанно перешла к Соколовской , значит хочет платья и программы в том стиле , которая представила . Это ее выбор .
Вот вы книги одного автора читаете и неужели не бывает такого «а вот эта не удалась», «а та книжка мне больше понравилась». И с мнением автора мнение читателя может не совпадать. Есть даже фильмы и книги, которые творцы некоторые считают неудачными, но при этом произведения - мировые бестселлеры.
О какой "четырехлетке" говорит Ягудин? Что Чайковская, что Ягудин талдычат про 4 года пропуска. Не, я понимаю, что они очень уважают решение КАС, но создавать альтернативную реальность не нужно. Да и в решении КАС ничего не говорится о том, что они приказывают всем считать, что Камила не выступала и не тренировалась четыре года.
Я, честно говоря, не разочарована. Что-то подобное и ожидала. Надеюсь, теперь хоть Колю увидим в подходящих ему программах 🙏🙏🙏