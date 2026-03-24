  • Никита Сарновский: «Были мысли перейти в Петербург, там хорошая конкуренция. Но папа четко сказал – у тебя шило в жопе, мы тебя не отпустим»
Никита Сарновский: «Были мысли перейти в Петербург, там хорошая конкуренция. Но папа четко сказал – у тебя шило в жопе, мы тебя не отпустим»

Фигурист Никита Сарновский рассказал, почему перешел из академии «Ангелы Плющенко» именно в штаб Этери Тутберидзе.

– Почему выбрал не Соколовскую, Татаурова, Мишина?

– Про Питер думал. С родителями тоже на эту тему разговаривал. Есть вариант с Санкт-Петербургом – Рукавицын, Татауров, Алексей Николаевич Мишин. Много школ в Санкт-Петербурге. Но мне папа четко сказал, что из-за того, что ты 18-летний и у тебя шило в жопе – мы тебя не отпустим.

– Были такие разговоры, что не парой с сестрой (Софией Сарновской) идти в один штаб, а, например, сестра в один штаб, а ты в другой?

– Были, конечно. Я очень много говорил на эту тему. Говорил: почему я должен быть дополнением к Софии? Мне сказали, что чисто физически не смогут разорваться. Это было до моего 18-летия и получения прав (водительских). Папа на работе, и он уезжает рано. Мама всегда нас отвозила.

– Вы были близки к тому, чтобы выбрать два штаба, или на семейном совете решили, что категорически нет?

– У меня всегда были мысли про Питер. Я говорил: пусть Софа идет к Этери Георгиевне. В Питере очень много сильных ребят, там есть хорошая конкуренция. Может быть, я из-за нее тоже бы вырос. Мне сказали: «Попробуй, пожалуйста, у Этери Георгиевны. Если не получится, езжай», – сказал Сарновский в шоу «Каток». 

Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?

лучше уж шило в жопе, чем заточка в боку от мамЫры)
Да, это было бы совсем иначе, я думаю... Типа как с Софой
Молодец Никита, видимо реально за сестру опасался!! Ему там внутри всего этого виднее было. Я прям очень уважаю таких парней. Когда за своих готовы на все.
В целом над ним бедным стебались все только из-за ЕВ!!вся вина отсутствия второй оценки только на нем!!! Ставил только прыжки
Неужели к Мишину). Интересно, а если бы реально к Мишину перешли, Плющенко бы написал свой мерзкий пост про переманивание очередного ученика 🤔
Мне кажется, Мишин больше его тренер, чем Тутберидзе. Максимально не мэтчится пока в восприятии Сарновский с ТШТ
У Мишина одна звезда
Хорошее впечатление от Никиты
Все таки очень важно фигуристам давать такие интервью, показывать себя, это повышает популярность.
Я представляла его зажатым и немного быдловатым
А он вполне милый парень, простой, расслабленный, с юмором И самокритичный
Думаю, сейчас у него поклонниц прибавиться)
В АП запрещено что ли себя показывать? Ни помню ни одного случая, что бы кого то из АП приглашали. Интервью раздают только Плющенко и Рудковская
>В АП запрещено что ли себя показывать? Ни помню ни одного случая, что бы кого то из АП приглашали.

У них просто не так много значимых спортсменов, кого приглашать то?
Ну Сарновского что же раньше то не пригласили
Штабов много и выбор есть. Определились с ТШТ, посмотрим в новом сезоне насколько изменятся прокаты у Никиты и Софы. Надеюсь, Никита прояснил вопрос, а то Рудковские тут набрасывали про переманивание своих воспитанников ТШТ.
Ну вот Татауров мне кажется было бы интересно. Спарринг с Владом было бы неплохо. Может бы подтягивались друг за другом. Но в этом сезоне и Влад что то дрогнул. Прям спад какой то. У Мишина как будто только Женя в приоритете. А у Рукавицына он никогда физуху не подтянет. Так и будет помирать
Смогут ли у Татаурова "причесать" Никиту в плане хорео? Вопрос..
Миша тут будет бессилен имхо. Даже на Тутберидзе особой надежды нет, но в тшт недостатки умеют по крайней мере маскировать, а иногда даже превращать в достоинства))
Ну вот Никита и раскрыл все карты про переманивание в ТШТ))).
Какие карты? Раз Никита захотел, значит так и быть, для таких как он все двери открыты. Наверно плакат вывесели" Ждем с нетерпением".
А что касается Софьи, то ее явно опускали судьи. Девочка способная.
Да какая разница, кто там и что. Главное - что будет дальше
Отец плохого не посоветует... Удачи Сарновским!
Никитка рассмешил(про шило)..Руковицын,тем более Мишин,отличные варианты,но родители,наверное,лучше знают своего мальчика...Посмотрим,что получится,во всяком случае и программы в ТШТ поставят и потихоньку что-то подправят,помогут.....Могу пожелать Никите Удачи...
Рудковский, слышал? ТШТ никого не переманивали! Не нужно ровнять по себе!
И как вы это поняли?
Если Никитоса хотя бы выровняют,уже будет победа. На эту жуткую сутулость на льду ,просто смотреть невозможно.
Надежда на хореографа
Там такая норм прям вроде судя по видео, интервью ее. Забыла как звать величать
Ксения Поталицына
