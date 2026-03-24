Никита Сарновский: «Были мысли перейти в Петербург, там хорошая конкуренция. Но папа четко сказал – у тебя шило в жопе, мы тебя не отпустим»
Фигурист Никита Сарновский рассказал, почему перешел из академии «Ангелы Плющенко» именно в штаб Этери Тутберидзе.
– Почему выбрал не Соколовскую, Татаурова, Мишина?
– Про Питер думал. С родителями тоже на эту тему разговаривал. Есть вариант с Санкт-Петербургом – Рукавицын, Татауров, Алексей Николаевич Мишин. Много школ в Санкт-Петербурге. Но мне папа четко сказал, что из-за того, что ты 18-летний и у тебя шило в жопе – мы тебя не отпустим.
– Были такие разговоры, что не парой с сестрой (Софией Сарновской) идти в один штаб, а, например, сестра в один штаб, а ты в другой?
– Были, конечно. Я очень много говорил на эту тему. Говорил: почему я должен быть дополнением к Софии? Мне сказали, что чисто физически не смогут разорваться. Это было до моего 18-летия и получения прав (водительских). Папа на работе, и он уезжает рано. Мама всегда нас отвозила.
– Вы были близки к тому, чтобы выбрать два штаба, или на семейном совете решили, что категорически нет?
– У меня всегда были мысли про Питер. Я говорил: пусть Софа идет к Этери Георгиевне. В Питере очень много сильных ребят, там есть хорошая конкуренция. Может быть, я из-за нее тоже бы вырос. Мне сказали: «Попробуй, пожалуйста, у Этери Георгиевны. Если не получится, езжай», – сказал Сарновский в шоу «Каток».
Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?
В целом над ним бедным стебались все только из-за ЕВ!!вся вина отсутствия второй оценки только на нем!!! Ставил только прыжки
Все таки очень важно фигуристам давать такие интервью, показывать себя, это повышает популярность.
Я представляла его зажатым и немного быдловатым
А он вполне милый парень, простой, расслабленный, с юмором И самокритичный
Думаю, сейчас у него поклонниц прибавиться)
В АП запрещено что ли себя показывать? Ни помню ни одного случая, что бы кого то из АП приглашали. Интервью раздают только Плющенко и Рудковская
У них просто не так много значимых спортсменов, кого приглашать то?
А что касается Софьи, то ее явно опускали судьи. Девочка способная.
Там такая норм прям вроде судя по видео, интервью ее. Забыла как звать величать