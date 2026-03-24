Никита Сарновский: «Были мысли перейти в Петербург, там хорошая конкуренция. Но папа четко сказал – у тебя шило в жопе, мы тебя не отпустим»

Сарновский: хотел перейти тренироваться в Петербург, но родители не отпустили.

Фигурист Никита Сарновский рассказал, почему перешел из академии «Ангелы Плющенко» именно в штаб Этери Тутберидзе .

– Почему выбрал не Соколовскую, Татаурова, Мишина?

– Про Питер думал. С родителями тоже на эту тему разговаривал. Есть вариант с Санкт-Петербургом – Рукавицын, Татауров, Алексей Николаевич Мишин. Много школ в Санкт-Петербурге. Но мне папа четко сказал, что из-за того, что ты 18-летний и у тебя шило в жопе – мы тебя не отпустим.

– Были такие разговоры, что не парой с сестрой (Софией Сарновской) идти в один штаб, а, например, сестра в один штаб, а ты в другой?

– Были, конечно. Я очень много говорил на эту тему. Говорил: почему я должен быть дополнением к Софии? Мне сказали, что чисто физически не смогут разорваться. Это было до моего 18-летия и получения прав (водительских). Папа на работе, и он уезжает рано. Мама всегда нас отвозила.

– Вы были близки к тому, чтобы выбрать два штаба, или на семейном совете решили, что категорически нет?

– У меня всегда были мысли про Питер. Я говорил: пусть Софа идет к Этери Георгиевне. В Питере очень много сильных ребят, там есть хорошая конкуренция. Может быть, я из-за нее тоже бы вырос. Мне сказали: «Попробуй, пожалуйста, у Этери Георгиевны. Если не получится, езжай», – сказал Сарновский в шоу «Каток».

