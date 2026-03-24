Парсегова о совмещении одиночного и парного катания: «Никому не посоветую, это тяжело. У кого есть желание – пусть попробует, но не все справятся»

Парсегова: никому не посоветую совмещать одиночное и парное катание, это тяжело.

Фигуристка Арина Парсегова назвала тяжелым совмещение одиночного и парного катания.

В парном катании 13-летняя спортсменка выступает с Матвеем Богдановым.

– Пройдя этот путь (совмещения парного и одиночного) – небольшой, но все-таки – ты бы кому-то из подружек-фигуристок посоветовала бы сделать так же?

– Ну, я не буду никому ничего советовать, потому что моя карьера сейчас... Мне тяжело сейчас. Она тяжелая. Я никому не посоветую. У кого есть желание – тот пусть попробует, но не все справятся, мне кажется. Потому что очень тяжело было вначале, сейчас уже более-менее.

– Если бы у тебя была возможность самой себе год назад что-то сказать, ты бы еще бы раз попробовала так же или выбрала бы какой-то один вид?

– Попробовала бы.

– Подружкам не посоветовала бы, а самой себе сказала бы, что можно, ха-ха.

– Потому что те, кто прыгает четверные, тратят еще больше сил на тренировках. Им все сложнее, у них больше травм. И если еще парное туда добавить, то не знаю... не каждый справится.

– Была ли хоть раз за этот период мысль: надо все-таки что-то одно оставить: сложно, невозможно, не успеваю? И думала: все, надо бросить какой-то один вид.

– Мысли оставить один вид не было. Была мысль не оставить ни одного вида. Но я приходила, работала и понимала, что вся работа не зря, что надо идти дальше. И когда хорошо катала на соревнованиях, я понимала, что все не зря.

– А что это был за момент?

– Через несколько месяцев после того, как мы начали кататься с Матвеем, мы абсолютно напрочь перестали друг друга понимать. Было очень тяжело. Меня накрывало – я выходила после каждой тренировки и рыдала. Говорила маме, что я больше не хочу.

Про одиночное – тоже были моменты, когда что-то не получалось, а я понимаю, что я это умею делать. Если в парах я только училась, то в одиночном я уже умею. И когда не получается, очень трудно продолжать дальше, особенно если не получилось на соревнованиях.

– Когда ты решила, что хочешь одновременно оставаться и в одиночном, и в парном, как отреагировали тренеры?

– Этери Георгиевна увидела перспективу в парах. И в то же время я у нее спросила: мне с одиночкой заканчивать или я могу продолжить выступать? Она говорит: ты готова сейчас выступать? Я сказала, что готова.

Я выступала-выступала, готовилась в парах – подошел сезон, когда мы с Матвеем были готовы. Нас заявили на соревнования. Этери Георгиевна спрашивает: ты в парах идешь на соревнования? Я говорю – да. А в одиночке? Я отвечаю: а я могу продолжить в одиночке? Она говорит: ну если хочешь, то давай, будет интересно посмотреть, – сказала Парсегова в интервью Okko.

