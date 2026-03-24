Парсегова о тренировках у Тутберидзе: «Здесь спокойная, рабочая обстановка. И тренеры работают гораздо больше, чем в предыдущих школах»

Арина Парсегова: у Тутберидзе тренеры работают больше, чем в других школах.

В 2023 году Парсегова перешла тренироваться к Тутберидзе из академии «Ангелы Плющенко». Переход сопровождался публичным конфликтом и судом Парсеговых с Яной Рудковской и Евгением Плющенко.

– Расскажи, в чем особенность тренировок в центре Этери Георгиевны Тутберидзе по сравнению с другими школами?

– Здесь есть рабочая обстановка. Здесь есть работа. Здесь все эмоционально проходит спокойнее, чем в других школах. Ну как минимум у меня уж точно. Тут обстановка совсем другая – она рабочая, спокойная. И тренеры больше работают гораздо, чем в предыдущих школах.

– Каждому ученику больше внимания?

– Да.

– А по распорядку дня? Понятно, что у тебя он особенный, но если взять отдельно одиночное и парное катание?

– Если сравнивать мою прошлую школу и эту, то первое время мне здесь было очень тяжело.

– Из-за количества тренировок?

– Да. И из-за расписания.

– Твой переход из «Ангелов Плющенко» довольно ярко был освещен в медиаполе. Понятно, что многие вопросы – контракты и так далее – это вопросы взрослых. Расскажи, как это было с твоей стороны. Что ты почувствовала, когда Этери Георгиевна придумала такой выход, как благотворительная тренировка, чтобы помочь решить все эти вопросы?

– Во-первых, я очень благодарна Этери Георгиевне за ее поступок. Мне было очень приятно. Было тяжело, когда суд объявил решение в день короткой на Первенстве Москвы. Мы ехали на соревнования – и в этот момент выкладывают, что суд объявил решение, что мы должны выплатить. Маме пришлось лететь на такси, чтобы просто пожелать мне удачи – потому что она из суда прямо ехала ко мне, – сказала Парсегова в интервью Okko.

