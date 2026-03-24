  • Сарновский о переходе от Плющенко к Тутберидзе: «У нас с сестрой было такое эмоциональное состояние – на душе тяжело. И в какой-то момент решились»
Сарновский о переходе от Плющенко к Тутберидзе: «У нас с сестрой было такое эмоциональное состояние – на душе тяжело. И в какой-то момент решились»

Сарновский о переходе: благодарен академии Плющенко, но пора двигаться дальше.

Фигурист Никита Сарновский рассказал, почему они с сестрой Софией Сарновской приняли решение покинуть академию Евгения Плющенко и перейти к Этери Тутберидзе.

– Вы с сестрой перешли в группу к Этери Георгиевне (Тутберидзе). Я знаю, что у тебя есть некоторые обязательства по контракту с «Ангелами Плющенко», и ты не можешь рассказать нам всех подробностей. Но вообще – почему было принято такое решение?

– Я с Софой говорил долго на эту тему. Что у нее, что у меня было такое эмоциональное состояние, что на душе тяжело. И мы в какой-то момент подумали и решили сказать об этом родителям. Родители сказали: «Делайте, давайте».

– То есть вы принимали решение?

– Конечно, это же нам кататься, не родителям. Я благодарен всему тренерскому штабу «Ангелов Плющенко» за семь лет работы, за то, чему они меня научили, за все достижения, которые я показывал. Но, как я писал у себя в соцсети – пора двигаться дальше. 

– Ты уже был в штабе Этери Георгиевны. Почему опять туда?

– Все, что ни делается, все к лучшему. Я знаю, что у Этери Георгиевны еще не было таких «выстреливающих» пацанов, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Алина Загитова. Я хочу разрушить миф, что Этери Георгиевна – не тренер по пацанам, – сказал Сарновский в шоу «Каток» на ютуб-канале ДоброFON.  

Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Остаётся пожелать Сарновским только удачи. Видимо мама Ира их доканала!
Ответ gold-for-zagitova
Остаётся пожелать Сарновским только удачи. Видимо мама Ира их доканала!
А раньше почему удачи им не желали?
Понеслась... Пара академиков уже наверное ответы сочиняет 😂
Ответ Юлия_1116995233
Понеслась... Пара академиков уже наверное ответы сочиняет 😂
Собссно, он не сказал ничего лишнего, ответы сочинять нет повода. Хотя, академики могут
Пацан вписался за сестру - это нормально.
Всë было неплохо до последней фразы и тут прорвалось апшное самомнение. Баллы Эгадзе на ЧЕ 273, баллы Сарновского на ЧР 243. И по юниорам проигрывал трамвайную остановку Федотову
Ответ MarinaEst
Всë было неплохо до последней фразы и тут прорвалось апшное самомнение. Баллы Эгадзе на ЧЕ 273, баллы Сарновского на ЧР 243. И по юниорам проигрывал трамвайную остановку Федотову
надо сказать, что это не последняя фраза) Тут как всегда вырваны фразы
Сегодня Сарновский гость в "Катке"
Он как раз поспорил, сказал что в ТШТ многие на пьедестале, в том числе и ЧЕ Егадзе
Нужно слушать
Все таки есть пункт в контрактах у Плющенко, по которому нельзя, уходя из АП, их критиковать.. об этом давно догадывались и вот подтверждение.
Ответ Светлана Одинцова
Все таки есть пункт в контрактах у Плющенко, по которому нельзя, уходя из АП, их критиковать.. об этом давно догадывались и вот подтверждение.
Да, это было очевидно еще с возвращения Косторной в ТШТ
Ответ Светлана Одинцова
Все таки есть пункт в контрактах у Плющенко, по которому нельзя, уходя из АП, их критиковать.. об этом давно догадывались и вот подтверждение.
Ага, зато Рудковские могу любую дичь вбрасывать, а опровергать их по контракту нельзя, хорошо устроились
А интересно, почему раньше не заметили такого пацана. Прыжки у Никиты классные, достаточно стабильные. Хорео подготовка в ТШТ много лучше Ангелов, а и программы ему подберут. Никите только удачи
Ответ galik55
А интересно, почему раньше не заметили такого пацана. Прыжки у Никиты классные, достаточно стабильные. Хорео подготовка в ТШТ много лучше Ангелов, а и программы ему подберут. Никите только удачи
В ТШТ его видели. Он просто им ментально не подходил. Не мог вписаться в тренировочный процесс. Сейчас вырос, изменилось поведение и понимание и вот
Ответ galik55
А интересно, почему раньше не заметили такого пацана. Прыжки у Никиты классные, достаточно стабильные. Хорео подготовка в ТШТ много лучше Ангелов, а и программы ему подберут. Никите только удачи
Он был у Этери, но та его не взяла из-за недисциплинированности. Она в недавнем интервью говорила, что готова была взять Софью и старшего брата, а вот Никита в те годы смотрел в глаза тренерам и делал ровно то, что они просили его не делать, или наоборот. Ну а так как Сарновские хотели, чтоб дети вместе тренировались, ушли к Плющенко.
Уже на КПК было видно, что Никита хорошо вписалася в новый штаб
Ответ Лутц-Ритт
Уже на КПК было видно, что Никита хорошо вписалася в новый штаб
"Медовый месяц"- дело такое, ненадёжное. Следующий сезон покажет.
Ответ Delirium
"Медовый месяц"- дело такое, ненадёжное. Следующий сезон покажет.
И то верно, увидим)
У Этери Георгиевны есть чемпион Европы) выстреливающий ты наш))
Ответ fada
У Этери Георгиевны есть чемпион Европы) выстреливающий ты наш))
Это одно название где эта Европа была на ОИ там самое высокое место занял Петя не допущенный к ЧЕ европеец Европа это водокачка особенно без России .
Ответ fada
У Этери Георгиевны есть чемпион Европы) выстреливающий ты наш))
У Рукавицына тоже и что-то его за это тут не нахваливают)
Выходит, родители этого "выстреливающего пацана" отстранились от ситуации с Костылевыми и Академией? Если так, то грустно, учитывая все слова мамИры про 13-летнюю Софию
Ответ Olimpicfk
Выходит, родители этого "выстреливающего пацана" отстранились от ситуации с Костылевыми и Академией? Если так, то грустно, учитывая все слова мамИры про 13-летнюю Софию
Нет, там сразу 10 раз сказали, что у него контракт и рассказать он ничего не может, а в силу возраста Никита эзоповым языком пока не обладает.
Никите и Софии новых свершений и удачных прокатов!
