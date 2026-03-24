Сарновский о переходе от Плющенко к Тутберидзе: «У нас с сестрой было такое эмоциональное состояние – на душе тяжело. И в какой-то момент решились»

Сарновский о переходе: благодарен академии Плющенко, но пора двигаться дальше.

Фигурист Никита Сарновский рассказал, почему они с сестрой Софией Сарновской приняли решение покинуть академию Евгения Плющенко и перейти к Этери Тутберидзе.

– Вы с сестрой перешли в группу к Этери Георгиевне (Тутберидзе). Я знаю, что у тебя есть некоторые обязательства по контракту с «Ангелами Плющенко», и ты не можешь рассказать нам всех подробностей. Но вообще – почему было принято такое решение?

– Я с Софой говорил долго на эту тему. Что у нее, что у меня было такое эмоциональное состояние, что на душе тяжело. И мы в какой-то момент подумали и решили сказать об этом родителям. Родители сказали: «Делайте, давайте».

– То есть вы принимали решение?

– Конечно, это же нам кататься, не родителям. Я благодарен всему тренерскому штабу «Ангелов Плющенко» за семь лет работы, за то, чему они меня научили, за все достижения, которые я показывал. Но, как я писал у себя в соцсети – пора двигаться дальше.

– Ты уже был в штабе Этери Георгиевны. Почему опять туда?

– Все, что ни делается, все к лучшему. Я знаю, что у Этери Георгиевны еще не было таких «выстреливающих» пацанов, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Алина Загитова. Я хочу разрушить миф, что Этери Георгиевна – не тренер по пацанам, – сказал Сарновский в шоу «Каток» на ютуб-канале ДоброFON.

