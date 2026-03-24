Ирина Роднина: «ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе МОК»

Роднина: ISU не мог допустить российских фигуристов к ЧМ.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о недопуске российских фигуристов к чемпионату мира.

Чемпионат мира пройдет в Праге с 25 по 28 марта. В феврале россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

«ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе Международного олимпийского комитета. Общие же правила действуют на протяжении сезона. Летом пройдет конгресс ISU , на нем могут быть приняты какие-либо решения.

Чемпионат мира после Олимпиады вообще не слишком интересен, поскольку многие лидеры его пропускают. Более интересным он будет в следующем сезоне», – отметила Роднина.

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады