  • Ирина Роднина: «ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе МОК»
Ирина Роднина: «ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе МОК»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о недопуске российских фигуристов к чемпионату мира. 

Чемпионат мира пройдет в Праге с 25 по 28 марта. В феврале россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

«ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе Международного олимпийского комитета. Общие же правила действуют на протяжении сезона. Летом пройдет конгресс ISU, на нем могут быть приняты какие-либо решения.

Чемпионат мира после Олимпиады вообще не слишком интересен, поскольку многие лидеры его пропускают. Более интересным он будет в следующем сезоне», – отметила Роднина. 

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Какому святому поставить свечку, чтобы ее больше ничего и никогда не спрашивали?
Не не мог, а не захотел. Две больших разницы
А с какой радости с текущей ситуацией в мире нам нужно просить какое то разрешение?? которое больше не нужно никаким другим странам в военном конфликте.
Отстранять перед ЧМ можно, а допускать нет. Очень удобно.
Она наша депутатка или американская? Никак не разберу.
Чем так обидели наши фигуристы ISU?
Очень удобно конечно))
Они максимально долго будут тянуть. И летом они просто в очередной раз отложат вопрос
Что значит не мог? Совесть что-ли сильно жала?
"им разрешили выступить по просьбе Международного олимпийского комитета" ------- Им?
ИСУ все мог но не захотел
