Okko покажет в прямом эфире шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет» с участием Плющенко, Ягудина, Валиевой, Гуменника и других

Okko покажет в прямом эфире шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет».

Онлайн-кинотеатр Okko покажет в прямом эфире ледовое шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет», посвященное 20-летию Олимпиады-2006 в Турине.

Шоу пройдет в Москве на «Навка Арене». В нем примут участие Татьяна Навка и Роман Костомаров , Евгений Плющенко , Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин , Анна Щербакова , Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Петр Чернышев и другие. Специальным гостем шоу станет Петр Гуменник.

Прямая трансляция состоится 29 марта, начало – в 13:00 по московскому времени. Запись шоу также будет доступна в сервисе.

