20

Okko покажет в прямом эфире шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет» с участием Плющенко, Ягудина, Валиевой, Гуменника и других

Онлайн-кинотеатр Okko покажет в прямом эфире ледовое шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет», посвященное 20-летию  Олимпиады-2006 в Турине.

Шоу пройдет в Москве на «Навка Арене». В нем примут участие Татьяна Навка и Роман Костомаров, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Петр Чернышев и другие. Специальным гостем шоу станет Петр Гуменник.

Прямая трансляция состоится 29 марта, начало – в 13:00 по московскому времени. Запись шоу также будет доступна в сервисе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko
logoOkko
logoАнна Щербакова
logoМаксим Маринин
logoЕвгения Тарасова
Турин-2006
logoЕвгений Плющенко
ледовые шоу
logoНикита Кацалапов
logoМарк Кондратюк
logoПетр Гуменник
logoАлексей Ягудин
logoМаксим Траньков
Петр Чернышев
logoКамила Валиева
logoВладимир Морозов
logoВиктория Синицина
logoТатьяна Навка
logoАделина Сотникова
logoТатьяна Волосожар
logoРоман Костомаров
logoТатьяна Тотьмянина
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем платформу портите, этим занимается первый канал.
Странный выбор. Половина из них не ОЧ.
Ответ Девочка с севера
Половина перейдет в шоу Тутберидзе, там теже чемпионы.
Что это вдруг Валиеву и Гуменника выдели в заголовок когда там Олимпиские чемпионы выступать будут
Ответ Александр Шульгин
А это "чемпионы сердец"😆
Ответ Александр Шульгин
Все в заголовок не поместятся. Поместили тех кто привлечет просмотры и комментарии
Очередное изъятие из бюджета?
Ответ Лариса Шевкун
Объсните пожалуйста в чем разница между шоу Навки и шоу Тутберидзе? Или в стране разные бюджеты?
Ответ Железная Леди
В Турине у нас было 3 золота и бронза у Слуцкой. Тема шоу Навки - 20 лет этому великому событию. У ТШТ не шоу, а ежегодный отчетный концерт своих воспитанников с участием приглашенных звезд.
Ну, та, которая пять человек лишила этого титула - непременно должна там быть)))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
