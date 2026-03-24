Гиллес и Пуарье вернули к чемпионату мира произвольный танец «Грозовой перевал»

Гиллес и Пуарье вернулись к произвольному танцу сезона-2023/24.

Канадские танцоры на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье к чемпионату мира-2026 вернули произвольный танец «Грозовой перевал». 

С этой программой под музыку композитора Рюити Сакамото они выступали в сезоне-2023/24 и завоевали серебро ЧМ в Монреале. 

С начала сезона и до Олимпийских игр в Милане канадцы в произвольном танце катались под композицию «Винсент» – это была обновленная версия их танца сезона-2018/19.

Чемпионат мира стартует в Праге 25 марта. Танцоры выйдут на лед 27 и 28 марта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Мне и Винсент нравится. А вообще очень жаль, что эту пару так беспощадно постоянно грабили ради никчемной деревянной Медички и еще более никчемной попрыгушки Лайлы.
Только Гийом смог как то остановить этот беспредел
Винсент именно на Олимпиаде круто прозвучал. Как будто весь сезон чего-то не хватало, а именно на ОИ было шикарно.
А мне жаль, что ради мнимых долгов, канадская федерация заживала и зажимает свою молодежь.
Лучшая их программа за весь цикл. Должны были брать золото еще на ЧМ в Монреале, они тогда и выиграли ПТ. Но нужно было подводить Чок к ОИ с комплектом медалей и миллионом титулов ЧМ)) но это все равно не помогло. ну хоть в последний раз Гиллесы покажут шедевр и со спокойной душой пойдут на пенсию)
Ура!!! А я рада буду посмотреть эту прогу! Желаю проката жизни Гиллесам!
И первого места!
Прекрасная новость!!! Единственно, о чем можно сожалеть , что "Грозовой перевал " не катали на Олимпийских играх
может судьба воздаст им должок в виде золота чм?)
ФБС с серебром и мотивацией на следующий цикл🧐
Нет. ФБС выиграют золото и уйдут. ГП тоже надеюсь уйдут. Еще парочку возрастных пусть заберут. Так хочется уже новых лиц в топе.
Как я хочу для них золота! Но это вряд ли.
почему вряд ли? чоки ушли, путь свободен. теперь все грибы им пойдут.
А Сизерона куда денем?
Кит и Грозовой перевал на одном соревновании - просто праздник
Слава богу , хоть новости нормальные подъехали наконец.
Танец с удовольствием посмотрю.
"Грозовой перевал" шикарная программа! Я рада. С удовольствием посмотрю ещё раз.
Здорово,у них много потрясающих танцев.
