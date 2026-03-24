Гиллес и Пуарье вернули к чемпионату мира произвольный танец «Грозовой перевал»
Гиллес и Пуарье вернулись к произвольному танцу сезона-2023/24.
Канадские танцоры на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье к чемпионату мира-2026 вернули произвольный танец «Грозовой перевал».
С этой программой под музыку композитора Рюити Сакамото они выступали в сезоне-2023/24 и завоевали серебро ЧМ в Монреале.
С начала сезона и до Олимпийских игр в Милане канадцы в произвольном танце катались под композицию «Винсент» – это была обновленная версия их танца сезона-2018/19.
Чемпионат мира стартует в Праге 25 марта. Танцоры выйдут на лед 27 и 28 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
