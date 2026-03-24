Алиса Лью: «В конце своих выступлений я всегда стараюсь сделать что-то на камеру. У нас не так много экранного времени, нужно использовать его по полной»

Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью рассказала о своем отношении к успеху, тренировкам и команде.

«Успех для каждого значит разное. Для меня это быть рядом с любимыми людьми, создавать общие воспоминания и проводить время вместе. Это про новый опыт и просто жизнь. Моя главная мантра — YOLO (Живем лишь раз). Это клише, но мы действительно живем только один раз, поэтому нужно брать от жизни максимум для себя.

Сейчас я чаще говорю «нет» вещам, на которые раньше бы согласилась. Мне нравится выслушивать людей и пробовать новое, но я доверяю своим инстинктам. Когда я вернулась в фигурное катание, мне говорили, что придется сменить прическу, а я ответила: «Нет, я не буду менять волосы». Люди предлагают мне музыку для выступлений, и я принимаю это к сведению, но если мне что-то не нравится, я не буду под это кататься. Я хочу принимать решения, которые отражают меня саму.

Мой совет детям или всем, кто чувствует давление: остановитесь и спросите себя, откуда оно на самом деле исходит. Легко почувствовать, будто от тебя чего-то ждут абсолютно все, но если вдуматься — кто именно давит на вас? Обычно это не так много людей. Лично мне помогает ведение дневника: я записываю свои чувства и пытаюсь понять их источник. Иногда, когда сужаешь круг, понимаешь, что давление исходит от одного конкретного человека, а иногда — вообще ни от кого.

Очень важно окружать себя правильными людьми. Рядом должны быть те, кто искренне желает вам добра. Люди, которые вам дороги и которым дороги вы. Мне повезло собрать команду, которая понимает мои желания. Они дают мне пространство для самостоятельных решений. Последнее слово всегда за мной — будь то программа, музыка, платье, прическа или макияж. Они уважают мой творческий выбор, и это меняет все.

Иногда можно забыть, ради чего ты вообще начинал. Если становится слишком тяжело физически или морально — сделайте перерыв и попробуйте что-то другое. Отойдите в сторону, переоцените ситуацию и посмотрите, потянет ли вас обратно. Если да — отлично. Если нет — возможно, жизнь ведет вас к чему-то совершенно новому.

В конце своих выступлений я всегда стараюсь сделать что-то на камеру. Она направлена прямо на твое лицо в финале, так что нужно как-то отреагировать. Откинуть волосы назад — мой привычный жест. У нас не так много экранного времени, поэтому нужно использовать его по полной.

Что касается тренировок, я довольно самодисциплинированная. На самом деле мне нравится тренироваться. Это моя любимая часть жизни спортсмена. Сейчас я даже романтизирую этот процесс. Никто не должен говорить мне, когда остановиться. Я хорошо себя знаю и чувствую свой предел, и это понимание пришло через множество проб и ошибок», – сказала Лью.