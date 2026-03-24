  • Алиса Лью: «В конце своих выступлений я всегда стараюсь сделать что-то на камеру. У нас не так много экранного времени, нужно использовать его по полной»
Алиса Лью: «В конце своих выступлений я всегда стараюсь сделать что-то на камеру. У нас не так много экранного времени, нужно использовать его по полной»

Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью рассказала о своем отношении к успеху, тренировкам и команде. 

«Успех для каждого значит разное. Для меня это быть рядом с любимыми людьми, создавать общие воспоминания и проводить время вместе. Это про новый опыт и просто жизнь. Моя главная мантра — YOLO (Живем лишь раз). Это клише, но мы действительно живем только один раз, поэтому нужно брать от жизни максимум для себя.

Сейчас я чаще говорю «нет» вещам, на которые раньше бы согласилась. Мне нравится выслушивать людей и пробовать новое, но я доверяю своим инстинктам. Когда я вернулась в фигурное катание, мне говорили, что придется сменить прическу, а я ответила: «Нет, я не буду менять волосы». Люди предлагают мне музыку для выступлений, и я принимаю это к сведению, но если мне что-то не нравится, я не буду под это кататься. Я хочу принимать решения, которые отражают меня саму.

Мой совет детям или всем, кто чувствует давление: остановитесь и спросите себя, откуда оно на самом деле исходит. Легко почувствовать, будто от тебя чего-то ждут абсолютно все, но если вдуматься — кто именно давит на вас? Обычно это не так много людей. Лично мне помогает ведение дневника: я записываю свои чувства и пытаюсь понять их источник. Иногда, когда сужаешь круг, понимаешь, что давление исходит от одного конкретного человека, а иногда — вообще ни от кого.

Очень важно окружать себя правильными людьми. Рядом должны быть те, кто искренне желает вам добра. Люди, которые вам дороги и которым дороги вы. Мне повезло собрать команду, которая понимает мои желания. Они дают мне пространство для самостоятельных решений. Последнее слово всегда за мной — будь то программа, музыка, платье, прическа или макияж. Они уважают мой творческий выбор, и это меняет все.

Иногда можно забыть, ради чего ты вообще начинал. Если становится слишком тяжело физически или морально — сделайте перерыв и попробуйте что-то другое. Отойдите в сторону, переоцените ситуацию и посмотрите, потянет ли вас обратно. Если да — отлично. Если нет — возможно, жизнь ведет вас к чему-то совершенно новому.

В конце своих выступлений я всегда стараюсь сделать что-то на камеру. Она направлена прямо на твое лицо в финале, так что нужно как-то отреагировать. Откинуть волосы назад — мой привычный жест. У нас не так много экранного времени, поэтому нужно использовать его по полной.

Что касается тренировок, я довольно самодисциплинированная. На самом деле мне нравится тренироваться. Это моя любимая часть жизни спортсмена. Сейчас я даже романтизирую этот процесс. Никто не должен говорить мне, когда остановиться. Я хорошо себя знаю и чувствую свой предел, и это понимание пришло через множество проб и ошибок», – сказала Лью.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nike
Не интервью, а какой-то набор растиражированных нынче штампов: слушай себя; скажи нет тому, что не приносит счастья; не старайся оправдывать чужие ожидания; ищи только свой путь.....И вроде бы всё правильно и не поспоришь....Но почему-то ощущение, что не видно за всем этим живого настоящего человека. Только проект "Алиса Лью"
Ну, а что у нее может быть в 20 лет? Как такового опыта ещё нет, пороха не нюхала, небыло ещё возможности опробовать на практику "свою" философию. Я боюсь, что её ждут горькие открытия, толпа как быстро возносит на Олимп, так и скидывает быстро.
А что вы хотите от 20 летней девушки? ребёнок же ещё. И она уже не первый год так говорит, просто раньше её никто не знал. А теперь все хотят взять интервью.
Компания Nike объединилась с олимпийской чемпионкой Алисой Лю для выпуска первой коллекции одежды. Худи и футболки из черной ткани с монохромным изображением фигуристки и автографом Лю появятся в продаже уже в апреле.
У нее столько активностей и рекламных контрактов
Выглядит это так, как будто она реально запланированный заранее проект - быстро урвать победу, распиарить новый тренд в спорте "Кайфуй и улыбайся", и быстро срубить бабла, пока все не опомнились, что "король то голый"
Выглядит как народная любовь. Я еще до того как она стала чемпионкой, когда в инсте было 300 тыс подписчиков, понял что девушка харизматичная, мемная и начал за нее болеть (хотя она котировалась ниже Сакамото и Аделии) . Кому-то нравятся квады, кому-то триксели. Меня Алиса покорила чувством музыки, нестандартным образом и энергией проката. Возможно то что она выиграла - случайность. Но черт возьми какая же это приятная случайность! Этот прокат под Донну Саммер легендарен.

Активностей много потому что много подписчиков. А много подписчиков потому что она завирусилась в тик токе своими выступлениями.
Победа Алисы не случайна совершенно. Это часть продвижения ее личного бренда, в который вкладывалось немало ресурсов. Одно из крупнейших имиджевых агентств США с ней работало, чтобы создать хорошо продаваемый обрвз. Плюс 4 млн. подписчиков в соцсетях по итогам ОИ - это и есть результат, ради которго всё затевалось. Потому что это всё - рынки сбыта для спонсоров, а значит хорошие контракты для Алисы.
Сейчас появится какая-нибудь молодая прыгучая конкурентка в сборной и всё это алисино спокойствие улетучится. Если, конечно, она собирается продолжать
спокойствие раньше улетучится - достаточно волшебные пилюльки отобрать
никуда оно не улетучится. вон недавно на нац. первенстве выиграла прыгучая Гленн с 3А и что? улетучилось спокойствие Лью? она плакала, может коньками швырялась? нет, она просто поздравила победительницу и всё. А, и чуть позже ещё взяла ОИ))
Прямо икона стиля (прическа ужасная) и ума))) с набором стандартных фраз!
А каких ещё фраз ждут от 20 летних по сути ещё детей? тем более спортсменов с уровнем интеллекта 10 летнего ребёнка?
Алиса похоже в коучи собралась. ) Успех гарантирован.
У неё по-моему мейджор в университете как раз спортивная психология, но она приостановила учёбу при возвращении перед прошлым сезоном.
Она учится на психолога в UCLA (сейчас в академе)
И попробуй теперь отдели Алису от рекламного слогана Найк...
Так ты уже вся засветилась на все камеры, куда ещё???
Антона моськой порадовать)
Что - что, а на камеру Алиса умеет работать в прокате и в КиКе.
Да она всё делает на камеру..Ничего естественного.
а Трусова не все делает на камеру?)))
Принс о повышении возрастного ценза: «Спорт от этого только выиграл. Программы в женском турнире в Милане были очень цельными и «взрослыми»
20 марта, 12:38
Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»
16 марта, 21:07
София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»
16 марта, 13:58
