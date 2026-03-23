Отец Валиевой о том, что фигуристку лишили титулов: «Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает»
Отец Валиевой о том, что Камилу лишили титулов: нам должно быть по барабану.
Валерий Рамазанов, отец Камилы Валиевой, высказался о том, что фигуристку лишили титулов из-за допинга.
– Камилу у нас в стране многие до сих пор называют чемпионкой, считая, что у нее несправедливо отняли медали, в том числе и олимпийскую в командных соревнованиях. Но есть также люди, которые говорят, что Камилу нельзя считать чемпионкой за те заслуги. Какое у вас к этому отношение?
– Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает. Нам Запад не указ. Там было все показано так, как надо. Если кто считает... Кто они? Голубые-молубые и все остальные? Пускай умирают у себя потихоньку, прыгают там, пол и все остальное меняют.
Я боевой офицер и рад, что у меня такая дочь. Вот и все, – сказал Рамазанов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Понятно в кого уровень ума у любительницы писать тупую пропаганду и есть клубничку
И даже с именем не оговорится)
Интересно, кстати, боевой офицер выступления «дочери» из окопа смотрит? Или откуда у него столько времени, чтобы нести этот бред? К журналистам тоже вопрос: зачем вы звоните этому человеку, если сама Камила говорила, что он к ней не имеет никакого отношения, кроме биологического родства?
ну они много кому звонят.
Тарасовой, Мостовому, депутатам etc)
На общем фоне он не слишком выделяется)
https://checko.ru/person/772352702993
и контора по которой он корочкой трясет "Союз пехотинцев", с нулевой отчетностью и без деятельности с момента создания, в первый же год была и заброшена.