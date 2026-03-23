Отец Валиевой о том, что фигуристку лишили титулов: «Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает»

Отец Валиевой о том, что Камилу лишили титулов: нам должно быть по барабану.

Валерий Рамазанов, отец Камилы Валиевой , высказался о том, что фигуристку лишили титулов из-за допинга.

– Камилу у нас в стране многие до сих пор называют чемпионкой, считая, что у нее несправедливо отняли медали, в том числе и олимпийскую в командных соревнованиях. Но есть также люди, которые говорят, что Камилу нельзя считать чемпионкой за те заслуги. Какое у вас к этому отношение?

– Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает. Нам Запад не указ. Там было все показано так, как надо. Если кто считает... Кто они? Голубые-молубые и все остальные? Пускай умирают у себя потихоньку, прыгают там, пол и все остальное меняют.

Я боевой офицер и рад, что у меня такая дочь. Вот и все, – сказал Рамазанов.