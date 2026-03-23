  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Отец Валиевой о том, что фигуристку лишили титулов: «Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает»
81

Отец Валиевой о том, что фигуристку лишили титулов: «Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает»

Отец Валиевой о том, что Камилу лишили титулов: нам должно быть по барабану.

Валерий Рамазанов, отец Камилы Валиевой, высказался о том, что фигуристку лишили титулов из-за допинга.

– Камилу у нас в стране многие до сих пор называют чемпионкой, считая, что у нее несправедливо отняли медали, в том числе и олимпийскую в командных соревнованиях. Но есть также люди, которые говорят, что Камилу нельзя считать чемпионкой за те заслуги. Какое у вас к этому отношение?

– Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает. Нам Запад не указ. Там было все показано так, как надо. Если кто считает... Кто они? Голубые-молубые и все остальные? Пускай умирают у себя потихоньку, прыгают там, пол и все остальное меняют.

Я боевой офицер и рад, что у меня такая дочь. Вот и все, – сказал Рамазанов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
женское катание
logoКамила Валиева
logoсборная России
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Блин, это просто идеальный, канонический зритель шоу Соловьева и ему подобных!
Ответ Ебздрогыч
Блин, это просто идеальный, канонический зритель шоу Соловьева и ему подобных!
дед интересно по папенькиной стороне пропал?
Ответ Ебздрогыч
Блин, это просто идеальный, канонический зритель шоу Соловьева и ему подобных!
У Соловьева вне Соловьева сейчас проходят по Ирану очень любопытные эфиры...
"Голубые-молубые и все остальные? Пускай умирают у себя потихоньку, прыгают там"

Понятно в кого уровень ума у любительницы писать тупую пропаганду и есть клубничку
Ответ Vera25
"Голубые-молубые и все остальные? Пускай умирают у себя потихоньку, прыгают там" Понятно в кого уровень ума у любительницы писать тупую пропаганду и есть клубничку
💩💩💩💩
Кстати, "боевой офицер" из окопа иниервью дает? И почему такой сдвиг на голубых у него?
Ответ Vera25
Кстати, "боевой офицер" из окопа иниервью дает? И почему такой сдвиг на голубых у него?
Кто громче всех кричит держи вора...
давно не было ПапыВалеры. Выпускайте уже МамИру, раз уж вспомнили Запад, то я за итальянского пенсионера больше волнуюсь, чем за отца Валиевой.
Ответ refrabelle
давно не было ПапыВалеры. Выпускайте уже МамИру, раз уж вспомнили Запад, то я за итальянского пенсионера больше волнуюсь, чем за отца Валиевой.
вот, кстати, достойная пара будет)
И даже с именем не оговорится)
Я старый солдат и не знаю слов любви...
Карикатурный зритель Соловьева и Скабеевой. Причем по сути он Камиле даже не отец, а донор спермы, никогда он с ней не общался и не воспитывал ее, зато когда доча выросла вылез сразу своими «генами» хвастаться. Тьфу на таких папаш, Камилу воспитывала только мама, только вот мама не наваливает кринжа в медиа.
Интересно, кстати, боевой офицер выступления «дочери» из окопа смотрит? Или откуда у него столько времени, чтобы нести этот бред? К журналистам тоже вопрос: зачем вы звоните этому человеку, если сама Камила говорила, что он к ней не имеет никакого отношения, кроме биологического родства?
Ответ esctyyyyy
Карикатурный зритель Соловьева и Скабеевой. Причем по сути он Камиле даже не отец, а донор спермы, никогда он с ней не общался и не воспитывал ее, зато когда доча выросла вылез сразу своими «генами» хвастаться. Тьфу на таких папаш, Камилу воспитывала только мама, только вот мама не наваливает кринжа в медиа. Интересно, кстати, боевой офицер выступления «дочери» из окопа смотрит? Или откуда у него столько времени, чтобы нести этот бред? К журналистам тоже вопрос: зачем вы звоните этому человеку, если сама Камила говорила, что он к ней не имеет никакого отношения, кроме биологического родства?
К журналистам тоже вопрос: зачем вы звоните этому человеку
______________
ну они много кому звонят.
Тарасовой, Мостовому, депутатам etc)
На общем фоне он не слишком выделяется)
Почему у боевого офицера дочь другой фамилии?
Ответ Воскресенец
Почему у боевого офицера дочь другой фамилии?
В целях маскировки....
Ответ Воскресенец
Почему у боевого офицера дочь другой фамилии?
Нет там "боевого", в звании он не был бы зиц-директором в ныне ликвидированных компаниях
https://checko.ru/person/772352702993
и контора по которой он корочкой трясет "Союз пехотинцев", с нулевой отчетностью и без деятельности с момента создания, в первый же год была и заброшена.
Очень неприятно, что журналисты вытащили этого персонажа и создают негативный фон вокруг Камилы, хотя его и без этого достаточно. Хотя Камила ясно дала понять, что он никакого отношения к ней и ее карьера не имеет.
Понятно, что у дочери карьера уже не особо сложится. Вот дядя и отрабатывает нынешнюю повестку по полной )
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем