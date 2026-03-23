  Мишин о прокатах мужчин на Кубке Первого канала: «Это был один из самых высоких уровней за весь сезон, захватывающее зрелище, праздник ультра-си»
Мишин о прокатах мужчин на Кубке Первого канала: «Это был один из самых высоких уровней за весь сезон, захватывающее зрелище, праздник ультра-си»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Это действительно был настоящий праздник, который длился целых два дня в «Юбилейном» при аншлаге. Новые упражнения и конкурсы показались интересными и полезными. Не исключено, что многие тренеры возьмут это на вооружение.

Но главное – это, конечно, сами прокаты. Если говорить о женщинах, включение четверного в короткую программу оказалось сложной задачей. И только Аделия [Петросян] отлично справилась, исполнив хороший четверной», – сказал Мишин.

Тренер выделил уровень мужского одиночного катания: «Это был один из самых высоких уровней за весь сезон, по-настоящему захватывающее зрелище, праздник ультра-си».

Ученик Мишина Евгений Семененко исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков.

«У него была предельная сложность, с одной стороны, с другой, Женя, на мой взгляд, продемонстрировал тот стиль катания, который, как мне думается, находится в тренде, принятом сейчас в мировом фигурном катании, – динамика, мощь, сложность, взаимодействие конька со льдом», – добавил тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
4 комментария
Не слишком завуалированный ответ Сиху :)
Молодцы ребята фигуристы, порадовали своими прокатами!
Действительно, был настоящий праздник в любимом Юбике. Насладилась в последний раз любимыми программами этого сезона. А веселые эстафеты добавили веселья, Василиса с игрушкой в зубах ради успеха команды - это надолго запомнится😂 💗Плюшевый сувенир из рук Галлямова - моя отдельная радость! А в видеороликах, посвящённых командам, видно, как сами спортсмены во время прокатов друг друга превращаются в отчаянных болельщиков. Ребята, сасибо за прекрасные выходные!
Согласна. Мальчишки были на высоте, что не скажешь о девчонках.
