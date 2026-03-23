Мишин о прокатах мужчин на Кубке Первого канала: «Это был один из самых высоких уровней за весь сезон, захватывающее зрелище, праздник ультра-си»

Мишин о Кубке Первого канала: это был настоящий праздник.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Это действительно был настоящий праздник, который длился целых два дня в «Юбилейном» при аншлаге. Новые упражнения и конкурсы показались интересными и полезными. Не исключено, что многие тренеры возьмут это на вооружение.

Но главное – это, конечно, сами прокаты. Если говорить о женщинах, включение четверного в короткую программу оказалось сложной задачей. И только Аделия [Петросян] отлично справилась, исполнив хороший четверной», – сказал Мишин.

Тренер выделил уровень мужского одиночного катания: «Это был один из самых высоких уровней за весь сезон, по-настоящему захватывающее зрелище, праздник ультра-си».

Ученик Мишина Евгений Семененко исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков.

«У него была предельная сложность, с одной стороны, с другой, Женя, на мой взгляд, продемонстрировал тот стиль катания, который, как мне думается, находится в тренде, принятом сейчас в мировом фигурном катании, – динамика, мощь, сложность, взаимодействие конька со льдом», – добавил тренер.

