Познер о Валиевой: «Вернуться в спорт после всего, что с ней случилось, требует мужества. Большинство людей просто сдались бы»

Познер: Валиева проявляет сильный характер, это вызывает уважение.

Телеведущий Владимир Познер высказался о выступлении Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

Фигуристка представила новую короткую программу под песню «Утомленное солнце». Она упала с четверного тулупа и заняла 4-е место.

«К сожалению, был в самолете и не смог посмотреть выступление Валиевой на Кубке Первого канала. Конечно, вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества.

Думаю, большинство людей просто сдались бы, все бросили на месте Валиевой. Камила проявляет сильный характер, это вызывает уважение. Только время покажет, сможет ли она вернуться на высший уровень», – сказал Познер.

10 итогов Кубка Первого канала у фигуристов: что понравилось, а что нет