Познер о Валиевой: «Вернуться в спорт после всего, что с ней случилось, требует мужества. Большинство людей просто сдались бы»
Телеведущий Владимир Познер высказался о выступлении Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.
Фигуристка представила новую короткую программу под песню «Утомленное солнце». Она упала с четверного тулупа и заняла 4-е место.
«К сожалению, был в самолете и не смог посмотреть выступление Валиевой на Кубке Первого канала. Конечно, вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества.
Думаю, большинство людей просто сдались бы, все бросили на месте Валиевой. Камила проявляет сильный характер, это вызывает уважение. Только время покажет, сможет ли она вернуться на высший уровень», – сказал Познер.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Заявится на этапы и ЧР тогда поговорим..)