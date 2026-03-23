  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Познер о Валиевой: «Вернуться в спорт после всего, что с ней случилось, требует мужества. Большинство людей просто сдались бы»
8

Познер: Валиева проявляет сильный характер, это вызывает уважение.

Телеведущий Владимир Познер высказался о выступлении Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. 

Фигуристка представила новую короткую программу под песню «Утомленное солнце». Она упала с четверного тулупа и заняла 4-е место.

«К сожалению, был в самолете и не смог посмотреть выступление Валиевой на Кубке Первого канала. Конечно, вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества.

Думаю, большинство людей просто сдались бы, все бросили на месте Валиевой. Камила проявляет сильный характер, это вызывает уважение. Только время покажет, сможет ли она вернуться на высший уровень», – сказал Познер. 

10 итогов Кубка Первого канала у фигуристов: что понравилось, а что нет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
женское катание
logoсборная России
logoВладимир Познер
logoКамила Валиева
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Позвоните другому Владимиру,что он думает о возвращении
Ещё большого спорта не было.
Заявится на этапы и ЧР тогда поговорим..)
Зачем спрашивать человека, который был в самолете 2 суток, ничего не видел.
Камиле здоровья, сил, мастерства и полного восстановления спортивных кондиций!
Внутри страны наверняка сможет побеждать, о чём говорят её компоненты на самом первом прокате
А с какого перепугу у нас на постоянной основе мнение Познера? Он каким боком вообще к фигурному катанию? Когда к нему пришла Этери Георгиевна на интервью - он не смог ни одного вопроса внятного задать, вообще не понимал о чем речь. А тут эксперт новый нарисовался.
к чему все эти дифирамбы? дайте человеку посоревноваться сначала и хоть каку-то наработать современную историю...
А Малышева что думает по этому поводу? 😂
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
