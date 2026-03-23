  • Илья Авербух: «Видно, что Трусова заряжена на большую работу. Она точно может оказать высокую конкуренцию другим фигуристкам»
11

Хореограф и продюсер Илья Авербух считает, что Александра Трусова сможет составлять конкуренцию другим фигуристкам после возвращения на соревнования. 

Трусова в январе выступила на чемпионате России по прыжкам, где заняла 9-е место. Для нее этот турнир стал первым после перерыва в карьере и рождения ребенка.

«Саша в субботу выступила в Ростове. У нас был потрясающий переаншлаг. В Ростове снова открылся после реконструкции ледовый дворец, и зрители очень соскучились. Саша выступала очень хорошо, она показала уже высокий уровень подготовки. Прыгнула тройной лутц, тройной тулуп и, по-моему, два акселя. Но все очень чисто откатала, в очень хорошем настроении, очень ярко.

Видно, что Саша заряжена на большую работу. И, конечно, возвращение и набрать форму – это очень большая дорога. Судя по Сашиному настрою, мне кажется, она совершенно спокойно точно может оказать высокую конкуренцию. И, дай Бог, мы получим много путевок на следующие Олимпийские игры. Я на нее делаю такие же ставки, как и на других наших замечательных девочек», – сказал Авербух. 

«Ура, наконец-то! Я тут». Валиева и Трусова вернулись

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
11 комментариев
Sold out соперничает с переаншлагом.
Судя по заголовкам, у нас две фигуристки в жо 😁 Куда там Захаровой, Муравьевой, Нелюбовой, Петросян, Гущиной и остальным девчонкам до ракет и космоса. Их как-будто и нет. Как бы со своим пиаром не сели одним местом в большую лужу.
Да да, другие рядом проходили))
Переаншлаг))
Новое слово в фигурно-катательных шоу!
Начинается гонка солд-аутов и переаншлагов))
Авера уже перебор всех этих хвалебных прогнозов и дифирамбом для Камилы и Саши. Если Саша будет целенаправленно готовиться к соревновательному сезону, то это одно, а если поддерживать форму для шоу, где она и у кого только не выступает, совсем иной расклад.
Кто платит и участвует в его шоу, ту и пиарит )))
Ну вот, а кто-то писал, что билеты не продаются. Оказывается переаншлаг.
по кругу одно и тоже, одни и те же. авербух-жулин-поздтнер-Валиева-Трусова-Трусова-Валиева-поздтнер-жулин-авербух. Скукота!
Забыли Тарасову и Родниину.
Переаншлаг – это типа как овербукинг?) в проходе люди толпились или купили билеты, а их не пустили?
