Илья Авербух: «Видно, что Трусова заряжена на большую работу. Она точно может оказать высокую конкуренцию другим фигуристкам»

Авербух: Трусова заряжена на большую работу.

Хореограф и продюсер Илья Авербух считает, что Александра Трусова сможет составлять конкуренцию другим фигуристкам после возвращения на соревнования.

Трусова в январе выступила на чемпионате России по прыжкам, где заняла 9-е место. Для нее этот турнир стал первым после перерыва в карьере и рождения ребенка.

«Саша в субботу выступила в Ростове. У нас был потрясающий переаншлаг. В Ростове снова открылся после реконструкции ледовый дворец, и зрители очень соскучились. Саша выступала очень хорошо, она показала уже высокий уровень подготовки. Прыгнула тройной лутц, тройной тулуп и, по-моему, два акселя. Но все очень чисто откатала, в очень хорошем настроении, очень ярко.

Видно, что Саша заряжена на большую работу. И, конечно, возвращение и набрать форму – это очень большая дорога. Судя по Сашиному настрою, мне кажется, она совершенно спокойно точно может оказать высокую конкуренцию. И, дай Бог, мы получим много путевок на следующие Олимпийские игры. Я на нее делаю такие же ставки, как и на других наших замечательных девочек», – сказал Авербух.

