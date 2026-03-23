Александр Жулин: «Валиева выглядит прекрасно. Если она начнет тренироваться в полную силу, это будет огромный козырь в нашем рукаве»

Жулин: Валиева великолепно выступила на Кубке Первого канала.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

Фигуристка представила новую короткую программу «Утомленное солнце» и заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Валиева выступила с программой впервые после завершения дисквалификации.

«Для данного периода времени Валиева выступила великолепно, она пошла на четверной. Камила выглядит прекрасно. При условии, что она начнет тренироваться в полную силу, это будет огромный козырь в нашем рукаве. Надо ждать только, чтобы допустили.

Будет ли Валиева недосягаема, если вернется на международный уровень? Давайте не загадывать. Пока она только четвертая на Кубке первого канала. Камила – выдающаяся фигуристка. Если наберет форму, то с ней будет очень тяжело бороться», – сказал Жулин.

