  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Александр Жулин: «Валиева выглядит прекрасно. Если она начнет тренироваться в полную силу, это будет огромный козырь в нашем рукаве»
51

Александр Жулин: «Валиева выглядит прекрасно. Если она начнет тренироваться в полную силу, это будет огромный козырь в нашем рукаве»

Жулин: Валиева великолепно выступила на Кубке Первого канала.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

Фигуристка представила новую короткую программу «Утомленное солнце» и заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Валиева выступила с программой впервые после завершения дисквалификации. 

«Для данного периода времени Валиева выступила великолепно, она пошла на четверной. Камила выглядит прекрасно. При условии, что она начнет тренироваться в полную силу, это будет огромный козырь в нашем рукаве. Надо ждать только, чтобы допустили.

Будет ли Валиева недосягаема, если вернется на международный уровень? Давайте не загадывать. Пока она только четвертая на Кубке первого канала. Камила – выдающаяся фигуристка. Если наберет форму, то с ней будет очень тяжело бороться», – сказал Жулин. 

Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoАлександр Жулин
женское катание
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
logoКамила Валиева
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Что такого прекрасного увидел Жулин в прокате Валиевой? Тем более тут не подходит определение великолепно. По-моему, её нынешнее состояние никак не соответствует таким оценкам.
Что такого прекрасного увидел Жулин в прокате Валиевой? Тем более тут не подходит определение великолепно. По-моему, её нынешнее состояние никак не соответствует таким оценкам.
Навку он увидел, с которой сохраняет обоюдовыгодные финансовые отношения))
Что такого прекрасного увидел Жулин в прокате Валиевой? Тем более тут не подходит определение великолепно. По-моему, её нынешнее состояние никак не соответствует таким оценкам.
Для Жулина СБ во много раз сильнее всех призеров ОИ-2026 в танцах вместе взятых, что с него взять
как 19-летняя девушка, она выгладит прекрасно. фигурное катание Валиевой прекрасным не было
как 19-летняя девушка, она выгладит прекрасно. фигурное катание Валиевой прекрасным не было
Она вроде же уже женщина. "у неё всё уже было" ©
Хотя Соколовская говорит что вроде как жеребенок ещё...
Она вроде же уже женщина. "у неё всё уже было" © Хотя Соколовская говорит что вроде как жеребенок ещё...
Так и представляю, как ты сидишь на скамейке у подъезда с семками.
"Иметь козырь в рукаве" - раньше этим определением оперировали карточные шулеры.
Козыри и понты пока лучше держать в рукаве и не выдавать желаемое за действительное. Следующий сезон покажет насколько ожидания бомонда являются их проблемой.
Козыри и понты пока лучше держать в рукаве и не выдавать желаемое за действительное. Следующий сезон покажет насколько ожидания бомонда являются их проблемой.
они просто финансирование отрабатывают
Козыри и понты пока лучше держать в рукаве и не выдавать желаемое за действительное. Следующий сезон покажет насколько ожидания бомонда являются их проблемой.
+++
В чём заключается козырь?
Жулину, конечно, видней, но «прекрасным» назвать ее катание сложно. Медленно, неуверенно, много ошибок, вращения - лишь бледная тень того, что было раньше. Любая из девушек была на порядок лучше. Но у Валиевой есть время, уже сейчас видно, что без адского труда былого уровня не достичь.
Жулину, конечно, видней, но «прекрасным» назвать ее катание сложно. Медленно, неуверенно, много ошибок, вращения - лишь бледная тень того, что было раньше. Любая из девушек была на порядок лучше. Но у Валиевой есть время, уже сейчас видно, что без адского труда былого уровня не достичь.
Чтобы вернуться на прежний уровень Валиевой надо пахать пахать, а сможет ли при Соколовской? там не такой дисциплины как у Тутберидзе.
«Огромный» - это правда)))
Рукава зашиты
Надеюсь, Навка наймет своей главной звезде хорошего хореографа.
В Соколовскую я почему-то не верю, хотя 4Т и 3А Ками восстановила с ней...
Он с ней встречается и влюблен в нее?! Такие оды каждый раз выпевает, куда там «Орфею и Эвридике»
Он с ней встречается и влюблен в нее?! Такие оды каждый раз выпевает, куда там «Орфею и Эвридике»
Коньяк дорогой. Вот и старается 😏
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
