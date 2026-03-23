Глейхенгауз о шоу Тутберидзе: «Работа кипит, каждый день ставим новые номера. Будет много новых образов, надеюсь, порадуем зрителей»

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о постановке номеров для весеннего тура ледовых шоу. 

Ледовые шоу Тутберидзе пройдут весной в восьми городах России. 

«Работа кипит, каждый день ставим новые номера, будет много новых образов, надеюсь, порадуем наших зрителей. Аделия [Петросян] захотела определенный образ, и мы доработали идею, костюм, так что будет и зажигательно, и красиво. 

Концепцию совместного номера [Петросян и Петра Гуменника] раскрывать пока не будем, но это будет символично.

Экспериментальным я не знаю, какой номер назвать, но стараемся показать в новых и разных образах наших участников. Будут номера, чтобы посмеяться, потанцевать и поплакать, стараемся показать разные стили и вызвать у зрителя весь спектр эмоций.

Александре Игнатовой уже поставили два новых номера для шоу. Они будут абсолютно разные по стилистике и по настроению, равнодушным не оставят никого точно. А если еще все пойдет по плану касаемо контента, то будет вообще круто», – сказал Глейхенгауз. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Хотелось бы для Никиты Сарновского танцевальный номер попробовать, под попсу девяностых что-нибудь, например у Глызина хорошая есть - "Ты не ангел"
Ответ Cento per cento
У Ульяны Каракоз еще есть и лиричная и хореографу есть где разгуляться "Ангелы здесь больше не живут", если правильно помню.
Ответ Cento per cento
ТШТ решили больше ставить номеров специально для шоу и откликаются на пожелания фигуристов и зрители наверняка оценят помимо исполнения прыжков и элементов ультра-си творческую и артистичную сторону прокатов.
Везёт тем, кто увидит всё воочию.
То есть на РВ от ТШТ никого не ждать?
Трусова, БК планируют. Но ставить тшт не будет, сторонние хореографы будут ставить. Тутберидзе ясно сказала, мы не запрещаем участвовать, но ставить не будем.
БК обычно участвуют, Мозалев сказал, что будет
Очень ждём шоу в Москве🩷
Очень ждем в Питере. Билетики уже прикупили.
Интересно сколько будет бюджетников, которым билеты раздадут, на шоу
В Москве наверно точно весь верхний ярус.
Трусова по ходу планирует квад в программе прыгать. Зря, этот риск не стоит того. Я вообще против квадов у девочек в шоу. На баттле при свете еще ладно, а в проге важнее яркий номер, а не долбëжка уси в темноте
Пусть пробует исполнить в программе, если есть желание. Другой возможности до начала сезона у неё не будет
В прошлом году не смотрела. А раньше смотрела. Очень понравилось. Жаль, что не едут в Екатеринбург. У нас шикарный дворец, и народ бы точно пришел и приехал . Но говорят, что ФФКР очень не любит нашу местную федерацию, и у нас никаких соревнований давно-давно нет. Авер Плющенко привозят свои шоу, но это не то, хочется увидеть команду Этери..
Какую команду Этери? Там все звезды чужие.
Ору, там из приглашенных только Петя будет)
Вэтом году будет совсем другое настроение, думаю) Более приподнятое, легкое! (Олидавление позади). У Этери большая группа собралась и много участников плюс Петя!
Эх, жаль что Валиева ушла к навке, могла бы и она участвовать( И тут не без разочарования, конечно 🙈 Плюс Щербакова затерялась где то, она что совсем не форме что ли или другая причина.
Щербакова для шоу в достаточной форме будет у Навки выступать в конце марта, потом Авербух. Русский вызов тоже наверное будет. Потом ещё наверняка будет. У Тутберидзе она не выступает потому что Тутберидзе достойную оплату не предоставляет, а катаются за еду пусть другие.
При чем здесь деньги? Анна явно не нуждается. Было бы со стороны Тутберидзе человеческое отношение к спортсменкам, очевидно, выступала бы.
