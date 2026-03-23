Глейхенгауз о шоу Тутберидзе: «Работа кипит, каждый день ставим новые номера. Будет много новых образов, надеюсь, порадуем зрителей»

Глейхенгауз о номерах для шоу Тутберидзе: работа кипит, будет много нового.

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о постановке номеров для весеннего тура ледовых шоу.

Ледовые шоу Тутберидзе пройдут весной в восьми городах России.

«Работа кипит, каждый день ставим новые номера, будет много новых образов, надеюсь, порадуем наших зрителей. Аделия [Петросян ] захотела определенный образ, и мы доработали идею, костюм, так что будет и зажигательно, и красиво.

Концепцию совместного номера [Петросян и Петра Гуменника ] раскрывать пока не будем, но это будет символично.

Экспериментальным я не знаю, какой номер назвать, но стараемся показать в новых и разных образах наших участников. Будут номера, чтобы посмеяться, потанцевать и поплакать, стараемся показать разные стили и вызвать у зрителя весь спектр эмоций.

Александре Игнатовой уже поставили два новых номера для шоу. Они будут абсолютно разные по стилистике и по настроению, равнодушным не оставят никого точно. А если еще все пойдет по плану касаемо контента, то будет вообще круто», – сказал Глейхенгауз.