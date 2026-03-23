Евгений Устенко: «Думать о международке нет смысла, потому что мы точно не знаем, будем там или нет. Сейчас надо прогрессировать внутри страны, нам и здесь есть куда расти»
Победитель и призер этапов Гран-при России Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, высказался о возможном допуске россиян на международную арену.
– Думаешь ли ты о международных турнирах. Насколько допуск или недопуск россиян повлияет на твою мотивацию?
– Если честно, не сильно об этом думал. Когда международка закрывалась, я занял 11-е место на чемпионате России (на самом деле на ЧР-2021/22 Миронова и Устенко стали 10-ми, тогда лидировавшие Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца – Спортс’’).
Спустя четыре года я занял уже 4-е место на чемпионате России. Мне кажется, это хороший большой прогресс. И думать о международке нет смысла, потому что мы точно не знаем, будем мы там или нет.
Сейчас надо прогрессировать внутри страны. Нам и здесь есть куда расти. У нас прекрасные пары, с которыми одно счастье конкурировать, соперничать. Все вместе в раздевалке сидим, нет напряженной атмосферы. Мы подшучиваем друг над другом, что-то обсуждаем.
– Никто не дерется в раздевалках?
– Не, ну, бывает иногда! Хук слева, хук справа (показывает жестами удары и улыбается – Спортс’’) за то, что кто-то громко скотчем наматывает коньки… Нормальная ситуация. Обычная мужская раздевалка.
У Софьи Качушкиной спроси, она на ФГП зашла к нам и вышла, наверное, оттуда с мыслью: «Я больше никогда не приду сюда», потому что застала очень веселое обсуждение. Какое – не скажу, ха-ха.
– Как тебе опыт выступления в одной команде (на Кубке Первого канала – Спортс’’) с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым – вашими конкурентами в танцах?
– Очень теплые ребята, очень приятные. Как родные! Как будто тренируемся каждый день на одном катке, – ответил Устенко.
Абсолютно все российские танцоры были и остались за Букиными, и абсолютно все они - не Сизероны. Но это же не значит, что никто не работает и ни у кого нет прогресса.
Устенко-Миронова - не моя чашка чая совершенно. И их постановки мне не нравятся. И на послелнем Финвле ГранПри я не по6яла, почему они выше Дарио оказались. Но справедливости ради, на том ЧР-2021/22, о котором говорит Евгений, они набрали 163,29 балла и их отрыв от победителей был космическим, около 60 баллов. А на последнем ЧР их сумма балов была 198,75 и отставание от лидеров - не более 20 баллов. Поэтому даже с учетом всех нюансов танцевального судейства, отказывать этому дуэту в признании прогресса, наверное, всё-таки нельзя.
Все-таки это наша российская пара, они тоже работают. Мы ж не Сихарулидзе какие-нибудь чтобы обесценивать труд спортсменов.