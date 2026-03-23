Евгений Устенко: «Думать о международке нет смысла, потому что мы точно не знаем, будем там или нет. Сейчас надо прогрессировать внутри страны, нам и здесь есть куда расти»

Фигурист Устенко: думать о международке нет смысла, мы не знаем, будем ли там.

Победитель и призер этапов Гран-при России Евгений Устенко , выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, высказался о возможном допуске россиян на международную арену.

– Думаешь ли ты о международных турнирах. Насколько допуск или недопуск россиян повлияет на твою мотивацию?

– Если честно, не сильно об этом думал. Когда международка закрывалась, я занял 11-е место на чемпионате России (на самом деле на ЧР-2021/22 Миронова и Устенко стали 10-ми, тогда лидировавшие Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца – Спортс’’).

Спустя четыре года я занял уже 4-е место на чемпионате России. Мне кажется, это хороший большой прогресс. И думать о международке нет смысла, потому что мы точно не знаем, будем мы там или нет.

Сейчас надо прогрессировать внутри страны. Нам и здесь есть куда расти. У нас прекрасные пары, с которыми одно счастье конкурировать, соперничать. Все вместе в раздевалке сидим, нет напряженной атмосферы. Мы подшучиваем друг над другом, что-то обсуждаем.

– Никто не дерется в раздевалках?

– Не, ну, бывает иногда! Хук слева, хук справа (показывает жестами удары и улыбается – Спортс’’) за то, что кто-то громко скотчем наматывает коньки… Нормальная ситуация. Обычная мужская раздевалка.

У Софьи Качушкиной спроси, она на ФГП зашла к нам и вышла, наверное, оттуда с мыслью: «Я больше никогда не приду сюда», потому что застала очень веселое обсуждение. Какое – не скажу, ха-ха.

– Как тебе опыт выступления в одной команде (на Кубке Первого канала – Спортс’’) с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым – вашими конкурентами в танцах?

– Очень теплые ребята, очень приятные. Как родные! Как будто тренируемся каждый день на одном катке, – ответил Устенко.