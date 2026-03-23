Плющенко сообщил, что Мишин присоединится к его летнему лагерю: «Наш фокус – это прыжковый интенсив»

Мишин присоединится к летнему спортивному лагерю Плющенко.

Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что к его летнему спортивному лагерю присоединится заслуженный тренер России Алексей Мишин .

«Прекрасная новость. Алексей Николаевич Мишин впервые присоединяется к нашему летнему спортивному лагерю.

Наш фокус – это прыжковый интенсив. Техника, техники, техника прыжков! Для тех, у кого есть желание улучшить свой прыжковый контент.

Прекрасное настроение, только позитив, наш чистый загородный воздух и еще много спортивных активностей на нашей спортивной базе в «Ангелах Плющенко» – Горки 10. Места строго ограничены», – написал Плющенко в телеграм-канале.