Роднина о Валиевой: «Могу сказать, что это уже другая Камила. К следующему сезону у нее будет достаточно времени подготовиться и привести себя в форму»
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.
В короткой программе 19-летняя Валиева заняла четвертое место. Она выступала за команду Москвы, которая одержала итоговую победу.
«Камила молодец, что возвращается. Возраст и техника позволяют. Когда говорят про прыжки, это лишь часть фигурного катания. А прокат – это уже соревновательная ситуация.
Могу сказать, что это уже другая Камила. Хорошо, что она борется. Понятно, что сейчас конец сезона. К следующему сезону у нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму», – сказала Роднина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Ух ты, как деликатно. Никаких "мне не интересно", "я такое не смотрю".
Когда пришла разнарядка поддержать, а ты ничего не смотрел.
А с октября, когда разрешили тренировки, было недостаточно времени?
Нет, недостаточно. Параллельно она участвует в шоу, на которые у нее контракт. Совмещение в спорте всегда идет минусом для спорта. С осени полностью будет в спорте и мы увидим прежнюю Ками.
Надеюсь массовый амок болельщиков от "программы" Ками заставит Навку и ТШС пригласить нормального хореографа и постановщика, и мы больше не увидим очередную халтуру от Авера
Роднина смотрела? Она же не собиралась, ей не интересны местные водокачки))
Комменты на Спортсе что ли читает. Начала комментировать адекватно, а не это вечное "я это не смотрю, мне не интересно"))
Может втык получила наконец то за своё мне не интересно.
Она бы и рада набросать г-ца, да на новый Штаб побаивается. А так бы камня на камне не оставила.
Я в шоке! Ирина Константиновна смотрела?
Она же говорила что такое ей неинтересно смотреть
Депутатам нельзя верить....
Не интересно.
Когда Камила была у Этери то топталась на ней как могла
Другая, это всем понятно. Привести себя в форму, это не совсем понятно. 15 летней она уже не будет, худеть она начала, как стала кататься у Навки. Что значит приведет себя в форму?
Это очень важная новость, что думает Роднина.
