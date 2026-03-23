Роднина о Валиевой: «Могу сказать, что это уже другая Камила. К следующему сезону у нее будет достаточно времени подготовиться и привести себя в форму»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

В короткой программе 19-летняя Валиева заняла четвертое место. Она выступала за команду Москвы, которая одержала итоговую победу.

«Камила молодец, что возвращается. Возраст и техника позволяют. Когда говорят про прыжки, это лишь часть фигурного катания. А прокат – это уже соревновательная ситуация.

Могу сказать, что это уже другая Камила. Хорошо, что она борется. Понятно, что сейчас конец сезона. К следующему сезону у нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму», – сказала Роднина.

