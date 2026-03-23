«У нас была целая раздевалка бананов, утром их уже не было. Мы пошутили, что Гуменник все съел». Устенко о Кубке Первого канала

Фигурист Устенко пошутил о Гуменнике и бананах после Кубка Первого канала.

Победитель и призер этапов Гран-при России Евгений Устенко , выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, подвел итоги Кубка Первого Канала в Санкт-Петербурге.

Устенко и Миронова заняли 4-е место в произвольном танце.

– Женя, ты говорил, что не очень доволен вашим с Катей прокатом. Что не понравилось?

– Поддержки мои не понравились. Допустил ошибки, поэтому не сильно собой доволен. Хотелось повторить прокат, который был в финале Гран-при – там он вышел хороший, классный, призовой. Тут хотелось повторить такое же ощущение, но, к сожалению, то ли вчера забрала много сил поддержка других ребят, то ли сегодня, не знаю… Может, банан не съел.

– Петр Гуменник не принес с собой?

– Да у нас вчера была целая раздевалка бананов. Утром их уже не было. Мы пошутили, что Петя все съел! Хорошо, что потом принесли новые.

В будущем я бы хотел готовиться к сезону так, чтобы на КПК оставались силы, потому что лично мне не до конца их хватило – моральных и физических. Вроде был заряжен, в хорошем рабочем настроении, но, к сожалению, небольшие помарки меня расстроили, потому что хотелось чего-то чистого, как на предыдущих крупных турнирах, – рассказал Устенко.

Петр Гуменник: «С обеда захватил с собой банан – питательный, толстый, сытный. Такой жирный, что даже целиком его не осилил»