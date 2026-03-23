  • «У нас была целая раздевалка бананов, утром их уже не было. Мы пошутили, что Гуменник все съел». Устенко о Кубке Первого канала
«У нас была целая раздевалка бананов, утром их уже не было. Мы пошутили, что Гуменник все съел». Устенко о Кубке Первого канала

Фигурист Устенко пошутил о Гуменнике и бананах после Кубка Первого канала.

Победитель и призер этапов Гран-при России Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, подвел итоги Кубка Первого Канала в Санкт-Петербурге.

Устенко и Миронова заняли 4-е место в произвольном танце.

– Женя, ты говорил, что не очень доволен вашим с Катей прокатом. Что не понравилось?

– Поддержки мои не понравились. Допустил ошибки, поэтому не сильно собой доволен. Хотелось повторить прокат, который был в финале Гран-при – там он вышел хороший, классный, призовой. Тут хотелось повторить такое же ощущение, но, к сожалению, то ли вчера забрала много сил поддержка других ребят, то ли сегодня, не знаю… Может, банан не съел.

Петр Гуменник не принес с собой?

– Да у нас вчера была целая раздевалка бананов. Утром их уже не было. Мы пошутили, что Петя все съел! Хорошо, что потом принесли новые.

В будущем я бы хотел готовиться к сезону так, чтобы на КПК оставались силы, потому что лично мне не до конца их хватило – моральных и физических. Вроде был заряжен, в хорошем рабочем настроении, но, к сожалению, небольшие помарки меня расстроили, потому что хотелось чего-то чистого, как на предыдущих крупных турнирах, – рассказал Устенко.

Петр Гуменник: «С обеда захватил с собой банан – питательный, толстый, сытный. Такой жирный, что даже целиком его не осилил»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
танцы на льду
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoЕвгений Устенко
logoсборная России
logoПетр Гуменник
logoЕкатерина Миронова
мужское катание
Зато теперь больше людей поймут, что капитаны, которые "уже не соревнуются и поэтому не актуальны" делали хорошую работу, создавали свою атмосферу. Жеребьевка тоже интересная была, много забавных моментов в кике и т.д.
Ответ Froggy Sam
Зато теперь больше людей поймут, что капитаны, которые "уже не соревнуются и поэтому не актуальны" делали хорошую работу, создавали свою атмосферу. Жеребьевка тоже интересная была, много забавных моментов в кике и т.д.
+ Женя крутой капитан, но из-за поддержки других его выступление было не на максимум
Хорошо, что Евгения выбрали капитаном, получше его узнали, болельщиков станет теперь больше у пары МУ, думаю.
Женя отлично справился с ролью капитана, но все-таки и капитанить, и выступать - тяжело. Лучше было как в том году, когда капитаны не соревнуются, а создают атмосферу. И прикольнее, когда 3 команды, больше интриги.
Женя отлично справился, и вообще он классный!))
главное, чтобы после этих бананов ничего не обнаружилось потом
После этого ЕАЧ и сказала про "заборзел")))
