  • Некоторые фигуристы покинули Петербург поездом после Кубка Первого канала из-за отмены авиарейсов, сообщил Коган: «Часть осталась. Мы их вернули в гостиницу»
Некоторые фигуристы покинули Петербург поездом после Кубка Первого канала из-за отмены авиарейсов, сообщил Коган: «Часть осталась. Мы их вернули в гостиницу»

В ФФККР сообщили, что некоторые фигуристы уехали из Петербурга на поезде.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что некоторые спортсмены остались в Санкт-Петербурге после завершения Кубка Первого канала.

Турнир завершился 22 марта. В этот день аэропорт Пулково несколько раз закрывался на прием и отправку самолетов из-за беспилотной опасности. Было отменено или задержано около 30 рейсов в Москву, включая те, на которых фигуристы должны были отправиться домой.

«Много кто поехал поездом, часть осталась в Санкт-Петербурге. Мы их вернули в гостиницу, где они жили», – сообщил генеральный секретарь ФФККР Александр Коган.

Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные варианты отъезда из-за отмен авиарейсов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
ФФККР
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
происшествия
Александр Коган
Вообще не понимаю зачем из Москвы в Питер летать. Поездом реально быстрее с учетом дороги из/в аэропорты и раннего приезда для вылета...
Пожелание всем фигуристам сегодня добраться домой!
