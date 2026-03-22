Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные варианты отъезда из-за отмен авиарейсов

Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные варианты отъезда из города из-за ситуации в аэропорту.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который был ведущим на турнире. Ранее 14 рейсов отменили на вылет из-за введения ограничений в аэропорту Пулково.

«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы. У меня пока ожидание посадки, рейс переносится, поэтому я пока жду», – сказал Траньков.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
А они разве не на геликах приехали?
И Сапсан никто не отменял вроде.
На сапсан можно не быть билетов день-в-день
Мобильный инет глушат целый день СПб,просто жесть
Самая жесть ВК работает ,ладно телега нет ,но в приложение банков не зайти,логика просто жесть ...
Так и спортс работал! Самое жизненно важное приложение)))
а что искать то?Все давно найдено-поезд,автостоп,электрички
шёл пятый год денацификации
Сапсаны разве уже не ходят?
Торопиться не надо. Снять отель, вечером в ресторан, а утром уже, выспавшись, действовать по ситуации))
Почему Сихарулидзе с 1 каналом не закатили банкет ? Странный народ.
Желаю всем фигуристам и тренерам по скорее добраться домой!
