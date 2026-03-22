Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные варианты отъезда из-за отмен авиарейсов

Фигуристы ищут альтернативные варианты отъезда из Санкт-Петербурга.

Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные варианты отъезда из города из-за ситуации в аэропорту.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который был ведущим на турнире. Ранее 14 рейсов отменили на вылет из-за введения ограничений в аэропорту Пулково.

«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы. У меня пока ожидание посадки, рейс переносится, поэтому я пока жду», – сказал Траньков.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона.