Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные варианты отъезда из-за отмен авиарейсов
Фигуристы ищут альтернативные варианты отъезда из Санкт-Петербурга.
Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные варианты отъезда из города из-за ситуации в аэропорту.
Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который был ведущим на турнире. Ранее 14 рейсов отменили на вылет из-за введения ограничений в аэропорту Пулково.
«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы. У меня пока ожидание посадки, рейс переносится, поэтому я пока жду», – сказал Траньков.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И Сапсан никто не отменял вроде.
Самая жесть ВК работает ,ладно телега нет ,но в приложение банков не зайти,логика просто жесть ...